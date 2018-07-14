Украина сотворила громкую сенсацию на Евробаскете U-20

Мужская сборная Украины по баскетболу среди игроков не старше 20 лет победила в стартовом матче чемпионата Европы. На арене в Германии подопечные Вадима Пудзырея в 1-м туре группового этапа обыграли сверстников из Испании - 82:79.

Вплоть до четвертой четверти на паркете шла равная борьба. "Сине-желтые" ничуть не уступали более именитому сопернику, занявшему на прошлом Евробаскете 4-е место. Наши соотечественники показали самоотверженную игру на каждом сантиметре площадки, не дав разыграться испанским лидерам.

В решающие моменты встречи украинцы продемонстрировали великолепные командные действия, переломив ход поединка.

Украина U-20 — Испания U-20 82:79 (25:25, 17:18, 20:20, 20:16)

Украина: Горобченко (16 + 5 передач), Тыртышник (17 + 6 подборов + 4 передачи), Ягодин, П.Бондаренко (2), Войналович (7) — старт; Грицак (12), Козак (10), Немцу (17 + 3 перехвата), Бондарчук, Боднар, Дубоненко (1).

Испания: Фигуэрас (6 + 9 передач), Фонт (28), Пуэрто (11), Вила (10 + 6 подборов + 5 передач), Эхигитор (7 + 7 подборов) — старт; Парра (4), Гонсалес (8), Маура (5 + 6 подборов), Молинс, Роса, Томаик

Украина - Испания ФИБА

Украина - Испания ФИБА

Украина - Испания ФИБА

Украина - Испания ФИБА

Украина - Испания ФИБА

Украина - Испания ФИБА

Украина - Испания ФИБА

Украина - Испания ФИБА

Отметим, что по регламенту в плей-офф выходят все четыре команды из группы, победители 1/8 финала продолжают борьбу за трофей, а команды, которые проигрывают - за сохранение прописки в элитном дивизионе А. Вылетают в Дивизион В три команды, занявшие на турнире последние 14-е, 15-е и 16-е места.

15 июля Украина проведет матч против Хорватии (16:45), а 16 июля заключительный поединок группового этапа против Франции (14:30).

Напомним, что ранее женская сборная Украины вышла на Евробаскет 3х3.