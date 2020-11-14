Сборная Украины проиграла Бельгии в отборе на женский Евробаскет-2021

Женская сборная Украины по баскетболу в матче 4-го тура квалификации на чемпионат Европы-2021 проиграла команде Бельгии – 65:87.

Номинально домашний для украинок поединок прошел в португальском городке Одивелаш, в рамках "пузыря" организованного ФИБА для безопасного проведения матчей в условиях всемирной пандемии.

Встреча для "сине-желтой" команды началась неудачно. Нашим девушкам явно не хватало жесткости, компактности и агрессии в обороне. Быстрым соперницы легкими проходами под кольцо и "выстрелами" с дальней дистанции ушли в отрыв.

Лишь к концу третьей минуте украинки смогли набрать первые очки в нападении, в то время как на у Бельгии их было уже 9.

У Сиваковой игра не заладилась и Радулович при счете 2:15 на 6-й минуте заменил разыгрывающую, пытаясь перевернуть ход поединка. Украинские девушки выглядели потерянными, проигрывая подбор и открывая свободные зоны для оппоненток. Концовку четверти бельгийки закрыли двумя "трюльниками" – 17:29.

Во второй десятиминутке номинальные гости "поливали" украинское кольцо трехочковыми, в то время как "сине-желтые" прогнозируемо сделали акцент на игру через Алину Ягупову. Наш капитан с трудом справлялась с бельгийской обороной.

За 2 минуты до завершения первой половины Украина добавила концентрации, перестала сумбурить и смогла сократить отставание до 6 пунктов, организовав рывок 14:2. Бельгийскому наставнику пришлось срочно брать таймаут, который явно пошел на пользу. Четверть закончилась со счетом 37:45.

В третьей четверти на паркете шла равная борьба с большим количеством ошибок у обеих команд. Украинки пытались сократить отставание, но нелепые ошибки в обороне сводили все усилия насмарку.

В четвертом отрезке у бельгиек полетели точные трехочковые, поставившие окончательный крест на шансах Украины вырвать победу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1-м туре сборная Украины уступила Бельгии (66:83), встреча 2-го тура с Португалией в Харькове завершилась победой (72:60), а матч Украина – Финляндия окончился со счетом 84:66.