Украина – Бельгия: анонс матча отбора на Евробаскет-2021

Женская сборная Украины по баскетболу в субботу, 14 ноября, проведет четвертый матч отбора на чемпионат Европы 2021 года.

После победы над финками "желто-синие" сыграют с лидерами группы – бельгийками. Начало встречи, которая состоится в Португалии в так называемом пузыре, – в 20:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – БЕЛЬГИЯ

Увидеть противостояние команд можно будет в эфире телеканала XSPORT.

Кроме того, трансляция будет доступна на официальном сайте Федерации баскетбола Украины.

СОСТАВЫ НА УКРАИНА – БЕЛЬГИЯ

Украина: Горобец, Любинец, Мусиенко, Дацко, Митина, Сивакова, Гозалова, Бойко, Волошина, Дубнюк, Науменко, Ягупова

Бельгия: Аллеманд, Карпро, Делэр, Гелдоф, Мэсси, Ханне Местдаг, Ким Местдаг, Ноэлаерс, Раман, Резимонт, Ванлоо, Воутерс

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Срджан Радулович, главный тренер сборной Украины:

– Бельгия – это одна из сильнейших команд Европы, последние 10 лет в тройке первых. С ними очень тяжело играть. Нам нельзя расслабляться, мы должны играть на максимуме. Мы провели смену поколений, и у нас отсутствует опыт европейского баскетбола. Поэтому, нужно отдаваться полностью. С Бельгией будем драться, и если будет шанс, мы его не упустим и попробуем выиграть.

Вита Горобец, защитник сборной Украины:

– Бельгия – команда не из легких, потому что этим составом они играют уже очень давно. Однако, возможно, у них будут определенные ошибки, мы этим воспользуемся и какое-то свое преимущество получим. Будет видно, мы можем спокойно поставить какую-то цель, выполнить ее, и результат будет виден на табло.

Филипп Местдаг, главный тренер сборной Бельгии:

– Я рад, что мы обыграли Португалию. Мы были нацелены на победу. Я очень доволен тем, как мы провели первые 25 игры. Но факт в том, что Украина намного сильнее, нам надо будет очень хорошо подготовиться.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Сборные Украины и Бельгии ведут борьбу за победу в группе. "Желто-синие" уступили в первой встрече – 66:83, что и привело к отставанию нашей команды в таблице.

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

Евробаскет-2003. Групповой турнир

Бельгия – Украина – 83:67 (20:17, 16:15, 22:15, 25:20)

Евробаскет-2021. Квалификация

Бельгия – Украина – 83:66 (23:17, 20:13, 17:10, 23:26)

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Украины Алина Ягупова установила невероятное достижение в матче с Финляндией в отборе к Евробаскету-2021.