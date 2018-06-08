Украинцы с роскошной победы стартовали на КМ по баскетболу 3х3

Мужская сборная Украины успешно стартовала на Кубке мира по баскетболу 3х3. В стартовой игре соревнований, которые принимает столица Филиппин Манила, подопечные Олега Юшкина переиграли представителей Нигерии - 22:11.

"Желто-синие", в составе которых выступают Станислав Тимофеенко, Александр Кольченко, Максим Закурдаев и Дмитрий Липовцев, не очень удачно начали встречу, пропустив две результативные атаки соперника.

Однако наши ребята тут же ответили роскошным рывком 11:0. Тимофеенко раз за разом переигрывал оппонентов один в один и удачно атаковал из-за дуги. Кроме того, украинцам удалось посадить соперников на фолы. Уже к середине периода нигерийцы достигли лимита нарушений правил.

Команда Юшкина уверенно контролировала ход игры. Украинцы поддерживали высокий темп, заставляя африканцев раз за разом проваливаться под своим кольцом. Победу "желто-синим" принесла очередная точная атака Тимофеенко из-за дуги.

Следующую встречу наши ребята проведут с латышами. Начало - 8 июня в 12:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, на юношеской Олимпиаде-2018 выступят сборные Украины по баскетболу 3х3.