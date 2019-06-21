Украинцы победно стартовали на Европейских играх в баскетболе 3х3

Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 удачно стартовала на Европейских играх в Минске.

В первой для себя игре турнира наши ребята переиграли французов – 18:14.

Евгений Балабан, Алексей Щепкин, Андрей Кожемякин и Дмитрий Липовцев не очень удачно начали встречу. 2:15 минуты наши ребята не могли поразить кольцо соперника, однако затем "желто-синие" дважды подряд реализовали дальние попытки.

сборная Украины ФБУ

К середине матча украинцы пришли, имея в активе преимущество в четыре очка. Кожемякин просто затерроризировал оппонентов дальними бросками и проходами под щит. Французам удалось нивелировать отставание, но удачные действия Липовцева и Кожемякина позволили нашим дожать оппонента.

Следующие матчи украинцы проведут в субботу, 22 июня. В 12:15 они сыграют с Италией, а в 14:05 – с Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

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