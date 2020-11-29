Украина – Австрия: анонс матча отбора на Евробаскет-2022

Мужская сборная Украины по баскетболу в понедельник, 30 ноября, проведет четвертый матч отбора на чемпионат Европы 2022 года.

После поражения от действующего чемпиона континента Словении команда Айнарса Багатскиса в так называемом пузыре, который организован в словенской Любляне, сыграет с австрийцами. Начало встречи – в 18:10 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – АВСТРИЯ

Увидеть поединок можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале XSPORT.

Кроме того, игру покажет официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

СОСТАВЫ

Австрия: Фридрих, Гюттль, Мурати, Ламешич, Хопфгартнер, Кеферле, Махалбашич, Дувье, Вуйошевич, Радош, Огунсипе, Эрсек, Шрайнер

Украина: Лукашов, Зотов, Мишула, Шундель, Санон, Липовый, Беликов, Тимофеенко, Бобров, Герун, Павлов, Кравцов, Петров

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Айнарс Багатскис, главный тренер сборной Украины:

– Австрия – очень неприятный соперник: играют в смол-бол, все маленькие, агрессивные и прочные. Это атлетичная команда. То, что мы выиграли в 15 очков в первой игре – это не было легко, это было в борьбе. Все умеют играть в баскетбол и здесь также очень важно, как мы себя настроим. Если мы будем думать, что австрийцы умеют играть только в футбол, у нас будут большие проблемы. Если думать, что словенцы несерьезные – мы уже проиграли эту игру. Нам надо настраиваться на работу в течение 40 минут на обоих концах площадки.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Украинцы в группе F занимают проходное третье место, а вот австрийцы, имея игру в запасе, отстали от остальных сборных. Напомним, на Евробаскет выходят три лучшие команды квартета.

Евробаскет-1995. Квалификация

Австрия – Украина – 71:100 (31:48, 40:52)

Евробаскет-2013. Квалификация

Австрия – Украина – 57:61 (19:16, 10:16, 22:16, 6:13)

Украина – Австрия – 68:57 (19:14, 20:18, 13:18, 16:7)

Евробаскет-2022. Квалификация

Австрия – Украина – 73:88 (17:22, 22:22, 9:20, 25:24)

Как сообщал OBOZREVATEL, соперник украинцев сборная Венгрии покинула так называемый пузырь в Словении из-за коронавируса в команде.