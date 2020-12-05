У звезды НБА от коронавируса умерло семь членов семьи

Максим Иншаков Баскетбол 18:01, 5.12.2020 Обновлено: 18:38, 5.12.2020

Знаменитый игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Карл-Энтони Таунс из-за COVID-19 потерял семь членов семьи.

Как сообщил у себя в Twitter журналист американского издания The Athletic Джон Кравчински первый номер драфта НБА-2015, выступающий за "Миннесоту", лишился матери и родного дяди.

"Я всегда улыбался, когда я видел свою маму возле площадки и на трибунах, получающюю удовольствие от моей игры. . Теперь играть будет сложно. Я не думаю, что баскетбол, когда-нибудь снова станет для меня терапией. Но он дает мне шанс вновь пережить те хорошие воспоминания, которые у меня были. Я думаю, это единственное лечение, которое сейчас возможно. Больше баскетбол мне никак эмоционально не поможет", – написал 25-летний центровой.

У Карла-Энтони Таунса умерли все родственники
Twitter Джона Кравчински

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее датский полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд, который восстанавливается от последствий коронавируса, рассказал, как едва не потерял сознание на тренировке.

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