У соперников сборной Украины в отборе Евробаскета-2022 вспышка COVID-19: матчи перенесены

Максим Иншаков Баскетбол 21:10, 26.11.2020 Обновлено: 21:16, 26.11.2020

Сборная Венгрии, соперник сборной Украины и лидер группы F в квалификации Евробаскета-2022, покидает "пузырь" в Словении.

Шесть представителей венгерской сборной сдали положительные тесты на коронавирус. У четырех результат подтвердился повторным тестом, результаты еще двух повторных тестов на COVID-19 выясняется.

Таким образом, ФИБА приняла решение о том, что сборная Венгрии немедленно оставит "пузырь" в Любляне. Матчи второго игрового окна против Словении и Австрии венгры проведут позже. О дате и месте проведения перенесенных игр рбудет объявлено дополнительно.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины продолжает подготовку к матчам против Словении (28 ноября) и Австрии (30 ноября). Уже назван телеканал, который покажет эти встречи наших баскетболистов.

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