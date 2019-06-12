Центровой сборной Украины вывел "Барселону" в финал чемпионата

Бигмен национальной сборной Артем Пустовой помог каталонской "Барселоне" одержать победу в матче против "Сарагосы" – 96:81 и вывел свою команду в финал чемпионата Испании по баскетболу.

"Барса" выиграла все три матча финальной серии и в решающих поединках за титул встретится с мадридским "Реалом".

Артем Пустовой Facebook.com/FCBbasket

Украинский баскетболист проводил на площадке в полуфинальных играх в среднем от 4 до 10 минут и набрал 11 очков, сделав 4 подбора.

Финальная серия продлится до трех побед одной из команд и стартует матчем в Мадриде 15 июня.

Новости Украинский баскетболист выдал феерический матч в Словении

Кроме Пустового, еще двое украинских баскетболистов, выступающих в топ-чемпионатах Европы, пробились со своими командами в финалы национальных первенств. Сергей Гладырь с "Монако" попробует завоевать титул чемпиона Франции, а Александр Липовой с "Промитеасом" поспорит за золотые медали чемпиона Греции.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский центровой клуба "Бреогана" Владимир Герун вошел в топ-5 самых ценных игроков регулярного сезона в испанской Лиге АСВ.

В голосовании участвовали не только журналисты, игроки и тренеры, но и простые болельщики. Именно они и поставили игрока сборной Украины на второе место с 15 баллами, которые обеспечили баскетболисту попадание в пятерку сильнейших.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram