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/Новости баскетбола

Центровой сборной Украины вывел "Барселону" в финал чемпионата

2.3тЧитать материал на украинском

Бигмен национальной сборной Артем Пустовой помог каталонской "Барселоне" одержать победу в матче против "Сарагосы" – 96:81 и вывел свою команду в финал чемпионата Испании по баскетболу.

"Барса" выиграла все три матча финальной серии и в решающих поединках за титул встретится с мадридским "Реалом".

Артем Пустовой

Артем Пустовой

Facebook.com/FCBbasket

Украинский баскетболист проводил на площадке в полуфинальных играх в среднем от 4 до 10 минут и набрал 11 очков, сделав 4 подбора.

Финальная серия продлится до трех побед одной из команд и стартует матчем в Мадриде 15 июня.

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Кроме Пустового, еще двое украинских баскетболистов, выступающих в топ-чемпионатах Европы, пробились со своими командами в финалы национальных первенств. Сергей Гладырь с "Монако" попробует завоевать титул чемпиона Франции, а Александр Липовой с "Промитеасом" поспорит за золотые медали чемпиона Греции.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский центровой клуба "Бреогана" Владимир Герун вошел в топ-5 самых ценных игроков регулярного сезона в испанской Лиге АСВ.

В голосовании участвовали не только журналисты, игроки и тренеры, но и простые болельщики. Именно они и поставили игрока сборной Украины на второе место с 15 баллами, которые обеспечили баскетболисту попадание в пятерку сильнейших.

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Персоны
Артем ПустовойСергей Гладырь
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Новикова Каролина
Новикова Каролина
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