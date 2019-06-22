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Центровой сборной Украины с "Барселоной" стал вице-чемпионом Испании

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Бигмен сборной Украины Артем Пустовой в составе каталонской "Барселоны" завоевал "серебро" чемпионата Испании по баскетболу.

Артем Пустовой

Артем Пустовой

Финальная серия против мадридского "Реала" завершилась со счетом 3:1.

Наш соотечественник принял участие в четвертом поединке (68:74), сыграв 71 секунду и собрав один подбор. Также украинский баскетболист поставил один блок-шот и получил фол.

"Реал" в 35-й раз в истории стал чемпионом Испании. MVP финальной серии был признан аргентинский полузащитник Факундо Кампаццо.

ФК Реал Мадрид

ФК Реал Мадрид

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Напомним, что "Барса" выиграла все три матча полуфинальной серии против "Сарагосы".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский центровой клуба "Бреогана" Владимир Герун вошел в топ-5 самых ценных игроков регулярного сезона в испанской Лиге АСВ.

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Тема
Чемпионат Испании
Персона
Артем Пустовой
Место
Испания
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