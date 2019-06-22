Бигмен сборной Украины Артем Пустовой в составе каталонской "Барселоны" завоевал "серебро" чемпионата Испании по баскетболу.
Артем Пустовой
Финальная серия против мадридского "Реала" завершилась со счетом 3:1.
Наш соотечественник принял участие в четвертом поединке (68:74), сыграв 71 секунду и собрав один подбор. Также украинский баскетболист поставил один блок-шот и получил фол.
"Реал" в 35-й раз в истории стал чемпионом Испании. MVP финальной серии был признан аргентинский полузащитник Факундо Кампаццо.
ФК Реал Мадрид
Напомним, что "Барса" выиграла все три матча полуфинальной серии против "Сарагосы".
Как сообщал OBOZREVATEL, украинский центровой клуба "Бреогана" Владимир Герун вошел в топ-5 самых ценных игроков регулярного сезона в испанской Лиге АСВ.
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