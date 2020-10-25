"Киев-Баскет" принимает чемпиона: анонс Суперлиги Париматч 25 октября

В воскресенье, 25 октября, тремя поединками в Киеве, Львове и Тернополе продолжится чемпионат Украины по баскетболу в Суперлиге Париматч.

Центральная игра всего тура состоится в столице, где "Киев-Баскет" на своем паркете примет действующего чемпиона страны – БК "Днепр".

"Киев-Баскет" – "Днепр"

Киев, ПС Венето

Начало – 14:00

Трансляция – XSPORT, YouTube ФБУ

Киевляне выиграли все пять матчей, чемпионы Украины также идут безошибочно, имея 100% побед после трех матчей.

Доминирующая передняя линия гостей против быстрого баскетбола киевлян, встреча коллективов, которые считаются фаворитами сезона, игра Александра Мишулы против родного клуба, тренерский дуэль Айнарс Багатскиса и Дениса Журавлева – интриг здесь хватит на несколько матчей. Эту битву нельзя пропустить.

"Тернополь" – "Харьковские Соколы"

Львов, ПС Галичина

Начало – 15:30

Трансляция - YouTube ФБУ

Оба коллектива проиграли свои первые матчи игрового недели – тернопольцы не справились с мощным Днепром, а Соколы уступили впервые в сезоне, устояв в игре против Киев-Баскета. Команда Дмитрия Забирченко продолжает проводить домашние матчи во Львове, а Соколы наткнулись на дальний с географической точки зрения выезд, что также является важным фактором.

Фаворитом, в том числе за счет менее изнурительных переездов, в этой игре выглядит Тернополь. Несмотря на статус дебютанта, команда Дмитрия Забирченко более опытная, однако харьковчане, выиграв два матча на старте, дали четко понять, что в этом сезоне планируют значительно улучшить свои прошлогодние результаты.

"Николаев" – "Запорожье"

Николаев, СК Надежда

Начало – 16:00

Трансляция – Oboz TV

Очередная попытка для Николаева одержать первую победу в сезоне и снова в домашней игре. Но и вызов для коллектива Валентина Берестнева более чем серьезный, ведь соперником корабелов будет еще непобедимый БК Запорожье.

Коллектив Валерия Плеханова довольно неожиданно составил компанию Киев-Баскет и Днепру в качестве команды, которая на старте сезона не проигрывает. Запорожцы выиграли все четыре матча и, несомненно, приедут с максимальным настройкой взять пятую.

Николаев, усилившись Китом Омоерою, получил опытного игрока, который выглядит довольно проверенной и стабильной опцией в нападении. Корабелы отрезками неплохо выглядели в матче против Прометея и если им удастся демонстрировать качественный баскетбол в игре с Запорожьем на дистанции, они вполне смогут претендовать на первую победу в сезоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне киевский баскетбольный клуб "Будивельник" обыграл в гостях южненский "Химик" в чемпионате Украины в Суперлиге Париматч.

Встреча на паркете ФСК "Олимп" завершилась с счетом 74:84, что стало первой победой киевлян в новом сезоне элитного баскетбольного дивизиона.