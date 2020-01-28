Главная Новости
28 января • обновлено в 23:10
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости баскетбола

Трогательное видео, посвященное Коби Брайанту, собрало миллионы просмотров в Facebook

1.1т
Читать материал на украинском

Трагическая гибель легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта и его дочки Джианны-Марии Оноре не оставила равнодушными никого в мире.

Коби Брайант с дочкой Джианной (ноябрь 2019 год)

Коби Брайант с дочкой Джианной (ноябрь 2019 год)

Один из фанатов спортсмена сделал трогательное видео, которое состоит из самых ярких совместных фотографий экс-игрока "Лейкерс" с его любимой девочкой.

"Жизнь - это боль, а смерть - это еще большая боль", - гласит подпись к ролику, который за несколько дней собрал более 2,7 млн просмотров и 53 тысячи перепостов в Facebook.

Новости
Опубликован особый "смертельный" договор Коби Брайанта c женой

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Автор
Максим Богданов
Персона
Коби Брайант
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги