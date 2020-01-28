Трогательное видео, посвященное Коби Брайанту, собрало миллионы просмотров в Facebook

Трагическая гибель легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта и его дочки Джианны-Марии Оноре не оставила равнодушными никого в мире.
Коби Брайант с дочкой Джианной (ноябрь 2019 год)
Один из фанатов спортсмена сделал трогательное видео, которое состоит из самых ярких совместных фотографий экс-игрока "Лейкерс" с его любимой девочкой.
"Жизнь - это боль, а смерть - это еще большая боль", - гласит подпись к ролику, который за несколько дней собрал более 2,7 млн просмотров и 53 тысячи перепостов в Facebook.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Брайант погиб в результате крушения вертолета Сикорский S-76 "Спирит". Трагедия произошла 26 января вблизи Лос-Анджелеса.
Среди девяти человек, которые находились на борту вертолета, была 13-летняя дочь Брайанта Джианна-Мария Оноре, она же GiGi.
У Брайанта остались три дочки: Наталия Даймэнт 2003 года, Бьянка Белла 2016 года и Капри Коби 2019 года (7 месяцев).
Известно, что вертолет, во время крушения которого погиб баскетболист, около 15 минут кружил перед падением.
В сети появилось видео, на котором якобы запечатлено падение аппарата.
Появились первые видео и фото после авиакатастрофы в Калабасасе.
Также СМИ выяснили наиболее вероятную причину крушения – считается, что воздушное судно попало в зону густого тумана.
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