Трогательное видео, посвященное Коби Брайанту, собрало миллионы просмотров в Facebook

Трагическая гибель легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта и его дочки Джианны-Марии Оноре не оставила равнодушными никого в мире.

Коби Брайант с дочкой Джианной (ноябрь 2019 год)

Один из фанатов спортсмена сделал трогательное видео, которое состоит из самых ярких совместных фотографий экс-игрока "Лейкерс" с его любимой девочкой.

"Жизнь - это боль, а смерть - это еще большая боль", - гласит подпись к ролику, который за несколько дней собрал более 2,7 млн просмотров и 53 тысячи перепостов в Facebook.

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