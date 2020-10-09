Тренер клуба Суперлиги Париматч подал в отставку из-за коронавируса в Украине

Американский тренер Крис Томас подал в отставку с поста главного тренер клуба Суперлиги Париматч "Николаева".

Теперь уже экс-наставник "корабелов" объяснил свое решение всплеском коронавируса в нашей стране.

"В условиях пандемии и непредсказуемости чемпионата Украины я не могу гарантировать выполнение задачи, поставленной передо мной президентом клуба. Очень жалею, что из-за болезни ведущих игроков клуб вынужден был пропустить две стартовые игры чемпионата. Я опасаюсь, что ситуация, связанная с пандемией, будет усиливаться и поэтому я не оправдаю возложенных на меня надежд. Не в моих правилах быть аутсайдером и я принял тяжелое для себя решение попросить о своей отставке", – приводит слова Томаса официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине стартовал новый сезон Суперлиги Париматч, в котором примет участие легендарный "Будивельник".