Тренер и игроки "Киев-Баскета" прокомментировали поражение в 1/4 финала Кубка Европы ФИБА

После поражения украинского "Киев-Баскета" в первом четвертьфинальном матче Кубка Европы ФИБА от турецкой "Каршияки" (71:89) тренер и ведущие игроки киевского клуба подвели итог встречи.

"Киев-Баскет" - "Каршияка" ФБУ

Айнарс Багатскис, главный тренер "Киев-Баскета":

"Положительный момент – мы забили 71 очко. Обычно турки не пропускают больше 60-ти. В атаке позволили им набрать средние показатели. Защищаться не получилось. Возможно, не хватило "физики". Потеряли одного "большого". Против такого атлетичного соперника нужно играть большим составом. Некоторое время нам удавалось играть, но после потери Павлова игра разладилась. Сопернику дало преимущество то, что он немного атлетичнее и талантливее. По статистике некоторые игроки "Каршияки" реализовывали броски лучше своих средних показателей.

Но наши ребята сделали большой объем работы. Почувствовали, как это играть против одной из топ-команд Турции. Хотел бы, чтобы мы сделали выводы из этого поединка.

"Киев-Баскет" - "Каршияка" ФБУ

Как тренер должен поднимать игроков на ответный матч? Назовите хотя бы одну причину, почему я должен это делать. Игроки имеют профессиональные контракты. В конце концов, есть самоуважение. Почему я должен уговаривать кого-то? Я хорошо знаю тренера "Каршияки" Уфука Сариджу, мы играли друг против друга в клубах и сборных. Поверьте, он никого не уговаривает. Когда у игрока есть характер, он выходит на площадку и делает свою работу. "Каршияка" – лучшая команда Турции. Но мы должны показать достоинство. Уверен, оно у нас есть".

Максим Пустозвонов, капитан "Киев-Баскета":

"Сегодня нам не хватило разумных решений в нападении. Мы плохо сыграли в защите. Все ошибки, которые мы допустили в нападении, сразу же наказывались соперником. Все от защиты строится. Трофеи не выигрывают одним лишь нападением.

"Киев-Баскет" - "Каршияка". Максим Пустозвонов ФБУ

Мы были в игре три четверти. У нас было отставание в 4-5 очков, мы почти догоняли, но в какой-то момент допустили нелепые ошибки и нас сразу же наказали в нападении. Это команда высокого уровня, лидирует в чемпионате Турции, который, считаю, один из сильнейших в Европе. С такой командой ошибки не прощаются.

Были ли у меня споры с тренером во время матча? Нет, нет! Это рабочий процесс. Эмоциональная игра. Чувства переполняют. Все в порядке. Шанс в ответном матче есть в любом случае. Всегда говорил – зачем выходить на площадку, если не стремишься победить? Надо доказать прежде всего себе, своим болельщикам, что ты чего-то стоишь. У каждого из нас есть имя, и позорить его нет никакого желания".

Владислав Коренюк, центровой "Киев-Баскета":

"Киев-Баскет" - "Каршияка" ФБУ

"Каждая такая игра – ценный опыт. Но сейчас, когда мы проиграли почти 20 очков, мне трудно говорить о наличии каких-то плюсов в нашей игре. Хотя каждый из игроков нашей команды выкладывался на площадке, старался. Да, мы допускали много ошибок, что в нападении, что в защите. Поэтому имеем такую ​​разницу на табло.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" в родных стенах уступил "Каршияке" – 71:89. Ответный матч пройдет в Измире 11 марта.

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