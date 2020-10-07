Тренер "Детройта" восхитился украинцем Михайлюком

Тренер "Детройт Пистонс" Дуэйн Кэйси отметил прогресс украинца Святослава Михайлюка в рамках подготовки команды к новому сезону.

В интервью официальному сайту НБА наставник нашего соотечественника отметил, что воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, серьезно добавил в физике и теперь находится в своей лучшей форме.

"В последние дни он проявил себя наилучшим образом. Он и Люк Кеннард являются нашими лучшими снайперами, и у них есть уверенность в себе. Святослав привел свое тело в порядок. Когда он только попал "Детройт", то сломал палец и набрал около 7 кг. Сейчас Михайлюк сбросил весь лишний вес и находится в своей наилучшей форме с момента прихода в команду. Мы упорно работаем над физической подготовкой, поскольку в прошлом сезоне нам этого не хватило", – сказал Кэйси.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали подборку с лучшими моментами Михайлюка в НБА.