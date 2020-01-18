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18 января • обновлено в 21:07
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Тренер "Детройта" восхитился украинцем Михайлюком

Тренер "Детройта" восхитился украинцем Михайлюком
Американец уверен, что у нашего соотечественника большое будущее в НБА
1.1т Читать материал на украинском

Главный тренер "Детройта" Дуэйн Кейси доволен прогрессом украинского баскетболиста команды Святослава Михайлюка.

"Михайлюк продемонстрировал прогресс в защите. Он выходит из-под заслонов, лучше работает ногами и грудью. В одном из матчей он заставил соперника сделать фол в атаке, потому что этот парень разочарован из-за присутствия Михайлюка в обороне. Пару месяцев назад со Святославом этого не случилось бы. Не забывайте, что Михайлюк только второй сезон играет в НБА. Он не имел дело с такими скоростями в Украине или в NCAA", – приводит слова Кейси идание The Detroit News.

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Украинец Михайлюк провел эффективный матч НБА

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 января Михайлюк провел свой лучший матч в карьере НБА и помог команде одержать выездную победу над "Бостоном" – 116:103.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп" провел на площадке 29 минут, сумев набрать рекордное для себя 21 очко.

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Автор
Максим Богданов
Тема
НБА
Персона
Святослав Михайлюк
Тег
Детройт Пистонс
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
На ЮОИ, хоккей: Россия - Канада 6:2.
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