Тренер "Детройта" восхитился украинцем Михайлюком

Главный тренер "Детройта" Дуэйн Кейси доволен прогрессом украинского баскетболиста команды Святослава Михайлюка.

"Михайлюк продемонстрировал прогресс в защите. Он выходит из-под заслонов, лучше работает ногами и грудью. В одном из матчей он заставил соперника сделать фол в атаке, потому что этот парень разочарован из-за присутствия Михайлюка в обороне. Пару месяцев назад со Святославом этого не случилось бы. Не забывайте, что Михайлюк только второй сезон играет в НБА. Он не имел дело с такими скоростями в Украине или в NCAA", – приводит слова Кейси идание The Detroit News.

Новости Украинец Михайлюк провел эффективный матч НБА

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 января Михайлюк провел свой лучший матч в карьере НБА и помог команде одержать выездную победу над "Бостоном" – 116:103.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп" провел на площадке 29 минут, сумев набрать рекордное для себя 21 очко.

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