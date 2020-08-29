Топ-игроки Украины возвращаются в Суперлигу Пари-Матч: инфографика

В течение трех последних сезонов климат в главном украинском мужском баскетбольном чемпионате - Суперлиге Пари-Матч - ощутимо изменился. В элитный дивизион начали возвращаться топовые игроки, которые ранее покинули Украину в ситуации финансовой нестабильности клубов.

На данный момент ФБУ и клубы Суперлиги создали достаточно комфортные условия для возвращения украинцев на арену главной лиги страны. В течение трех последних сезонов подобный камбэк сделали аж 13 топ-игроков. Особенно показательны два последних сезона, при подготовке к которым украинские клубы пополнились 13 игроками, большинство из которых имеют отношение к национальной сборной Украины.

Вашему вниманию инфографика, которая напоминает, кто из баскетболистов вернулся в Украину в течение последних лет и в настоящее время представляет клубы Суперлиги Пари-Матч:

Инфографика по баскетболистам, вернувшимся в Украину ФБУ

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2018/19

Кирилл Фесенко (Днепр)

Предыдущие клубы: Азовмаш, Черкасские Обезьяны, Юта Джаз (НБА), Индиана Пэйсерс (НБА), Донецк, Автодор (Россия), Локомотив-Кубань (Россия), Канту (Италия), Монако (Франция), Авеллино (Италия)

Кирилл Натяжко (Днепр)

Предыдущие клубы: Аризона (NCAA), Азовмаш, Летувос Ритас (Литва), Туров (Польша), Шольнок (Венгрия), Астана (Казахстан)

2019/20

Максим Корниенко (Днепр)

Предыдущие клубы: Днепр, Донецк, Химик, Торунь (Польша), Лукойл-Академик (Болгария), Ювентус (Литва), Питешти (Румыния)

Иссуф Санон (Днепр)

Предыдущие клубы: Олимпия (Словения)

Владислав Коренюк (Киев-Баскет)

Предыдущие клубы: Днепр, Крайова (Румыния), Шяуляй (Литва), Нявежис (Литва), Сталь (Польша), Сент-Кентен (Франция)

Богдан Близнюк (Киев-Баскет)

Предыдущие клубы: Восточный Вашингтон (NCAA), Бней Герцлия (Израиль)

Сергей Павлов (Киев-Баскет)

Предыдущие клубы: Химик, Пьен Жвайгждес (Литва)

Денис Лукашов (Прометей)

Предыдущие клубы: БК Киев Строитель Донецк, Азовмаш, Автодор (Россия), Летувос Ритас (Литва), Енисей (Россия), Витаутас (Литва)

2020/21

Евгений Сахнюк (Киев-Баскет)

Предыдущие клубы: БК Киев, Спарта (Чехия), Ла Саль (NCAA), Зорнотца (Испания)

Александр Мишула (Киев-Баскет)

Поередни клубы: Днепр, Меркезефенди (Турция)

Андрей Грицак (Запорожье)

Предыдущие клубы: Эстудиантес (Испания), Уэска (Испания)

Андрей Кальниченко (Тернополь)

Предыдущие клубы: Химик, Одесса, Донецк, Черкасские Обезьяны, Клуж (Румыния)

Андрей Агафонов (Тернополь)

Предыдущие клубы: Химик, Строитель, Одесса, Крайльсхайм Мерлинс (Германия), Пьен Жвайгждес (Литва), Питешти (Румыния), ЗТЕ (Венгрия)

Как сообщал OBOZREVATEL, 28-летний защитник сборной Украины по баскетболу Александр Мишула продолжит карьеру в "Киев-Баскете".

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