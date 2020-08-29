Топ-игроки Украины возвращаются в Суперлигу Пари-Матч: инфографика

За три последних сезона в Украину вернулись 13 топ-баскетболистов
Впервые за последние четыре года в Суперлиге будет принимать участие 10 команд
27 ноября сборная Украины сыграет на выезде против Словении и 30 ноября дома против Австрии
В Украину возвращаются лучшие баскетболисты страны. ФБУ
В течение трех последних сезонов климат в главном украинском мужском баскетбольном чемпионате - Суперлиге Пари-Матч - ощутимо изменился. В элитный дивизион начали возвращаться топовые игроки, которые ранее покинули Украину в ситуации финансовой нестабильности клубов.
На данный момент ФБУ и клубы Суперлиги создали достаточно комфортные условия для возвращения украинцев на арену главной лиги страны. В течение трех последних сезонов подобный камбэк сделали аж 13 топ-игроков. Особенно показательны два последних сезона, при подготовке к которым украинские клубы пополнились 13 игроками, большинство из которых имеют отношение к национальной сборной Украины.
Вашему вниманию инфографика, которая напоминает, кто из баскетболистов вернулся в Украину в течение последних лет и в настоящее время представляет клубы Суперлиги Пари-Матч:
Инфографика по баскетболистам, вернувшимся в Украину ФБУ
Полноразмерное изображение доступно по ссылке
2018/19
Кирилл Фесенко (Днепр)
Предыдущие клубы: Азовмаш, Черкасские Обезьяны, Юта Джаз (НБА), Индиана Пэйсерс (НБА), Донецк, Автодор (Россия), Локомотив-Кубань (Россия), Канту (Италия), Монако (Франция), Авеллино (Италия)
Кирилл Натяжко (Днепр)
Предыдущие клубы: Аризона (NCAA), Азовмаш, Летувос Ритас (Литва), Туров (Польша), Шольнок (Венгрия), Астана (Казахстан)
2019/20
Максим Корниенко (Днепр)
Предыдущие клубы: Днепр, Донецк, Химик, Торунь (Польша), Лукойл-Академик (Болгария), Ювентус (Литва), Питешти (Румыния)
Иссуф Санон (Днепр)
Предыдущие клубы: Олимпия (Словения)
Владислав Коренюк (Киев-Баскет)
Предыдущие клубы: Днепр, Крайова (Румыния), Шяуляй (Литва), Нявежис (Литва), Сталь (Польша), Сент-Кентен (Франция)
Богдан Близнюк (Киев-Баскет)
Предыдущие клубы: Восточный Вашингтон (NCAA), Бней Герцлия (Израиль)
Сергей Павлов (Киев-Баскет)
Предыдущие клубы: Химик, Пьен Жвайгждес (Литва)
Денис Лукашов (Прометей)
Предыдущие клубы: БК Киев Строитель Донецк, Азовмаш, Автодор (Россия), Летувос Ритас (Литва), Енисей (Россия), Витаутас (Литва)
2020/21
Евгений Сахнюк (Киев-Баскет)
Предыдущие клубы: БК Киев, Спарта (Чехия), Ла Саль (NCAA), Зорнотца (Испания)
Александр Мишула (Киев-Баскет)
Поередни клубы: Днепр, Меркезефенди (Турция)
Андрей Грицак (Запорожье)
Предыдущие клубы: Эстудиантес (Испания), Уэска (Испания)
Андрей Кальниченко (Тернополь)
Предыдущие клубы: Химик, Одесса, Донецк, Черкасские Обезьяны, Клуж (Румыния)
Андрей Агафонов (Тернополь)
Предыдущие клубы: Химик, Строитель, Одесса, Крайльсхайм Мерлинс (Германия), Пьен Жвайгждес (Литва), Питешти (Румыния), ЗТЕ (Венгрия)
Как сообщал OBOZREVATEL, 28-летний защитник сборной Украины по баскетболу Александр Мишула продолжит карьеру в "Киев-Баскете".
Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!