Титулованный защитник сборной Украины перешел в "Киев-Баскет"

28-летний защитник сборной Украины по баскетболу Александр Мишула продолжит карьеру в "Киев-Баскете", сообщает пресс-служба столичной команды.

Многолетний лидер "Днепра" предыдущий сезон провел во втором турецком дивизионе, в котором защищал цвета "Меркезефенди". Проведя 23 поединка, Мишула в среднем за игру набирал 14.2 очка, делал 3.2 подбора и 3.4 передачи за 30 минут на паркете.

Александр Мишула перешел в Киев-Баскет Facebook "Киев-Баскета"

Мишула до переезда в Турцию в течение 10 лет выступал в родном Днепре. В последнем сезоне в Украине (2018/19) Мишула стал лучшим игроком "Днепра" по показателям результативности и передач, помог днепрянам завоевать Суперкубок и Кубок Украины.

С сезона 2009-2010 на клубном уровне Александр Мишула во всех турнирах сыграл 391 матч, набирая в среднем за игру по 11,4 очка и 3,9 передачи.

За сборную Украины экс-лидер "Днепра" провел 40 матчей (6,7 очка в среднем за игру).

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