Украинец Михайлюк посетил тренировку "Черкаських Мавп"

Украинский защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк прибыл в Украину. Один из двух представителей нашей страны в сильнейшей лиге мира приехал в родные Черкассы.

Дома игрок национальной сборной Украины посетил тренировку детской команды "Черкаських Мавп", воспитанником которой является.

Напомним, в прошедшем сезоне "Детройт" свой последний матч провел в марте 2020 и не принимал участия в рестарте сезона НБА, ведь у команды Михайлюка уже не было шансов на выход в плей-офф.

Михайлюк сыграл 56 матчей в сезоне 2019/20, в которых 27 раз выходил в старте. Проводя на площадке 22.6 минуты, украинец набирал 9.0 очка (40% трехочковых), делал 1.9 подбора и 1.9 передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июля стало известно, что Михайлюк продолжит выступления в НБА.

Черкасщанин провел в сильнейшей лиге мира уже два года. Как сообщает американская пресса, Михайлюк продлит контракт со своим текущим клубом "Детройт Пистонс".