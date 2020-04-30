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30 апреля • обновлено в 18:22
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Світ та Україна: в ФБУ розповіли, коли розпочнеться новий сезон Суперліги Парі-Матч

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Нещодавно Уряд України розробив п’ять етапів, за якими Україна виходитиме з карантину. Зважаючи на це генеральний секретар Федерації баскетболу України – Володимир Драбіковський дав прогноз, коли саме ФБУ зможе поновити сезон в Україні та за яким графіком можуть готуватися українські збірні.

Зважаючи на послаблення карантину, яке в Україні може розпочатися 11-го травня, чи є якась перспектива повернення баскетболу на ігровий майданчик?

Як відомо, зараз в Україні підуть шляхом п’яти кроків послаблення карантину. Очевидно, що вихід з карантину буде тривалим і однозначно не різким. Ми будемо прислухатися до цих кроків, думаю графік виходу з карантину доволі оптимістичний, на мою думку тренуватися дозволять не раніше другої половини червня, або початку липня.

Чи ставить під питанням це продовження чемпіонату у турнірах, які були не завершені, а призупинені. Це Перша ліга, молодіжний чемпіонат та ВЮБЛ?

Такі рішення може прийняти лише Виконком Федерації баскетболу, який, до речі, буде збиратися у режимі онлайн у травні місяці, та за підсумками рішення Уряду прийматиме рішення поновлення сезону. Одним із питань буде продовження турнірів, які ми тимчасово призупинили.

Щодо Першої ліги, то є велике питання у доцільності продовження цього чемпіонату, якщо буде дозволено грати скажімо наприкінці літа. Напевно командам Першої ліги, які по великому рахунку є напівпрофесійними, уже потрібно буде готуватися до нового сезону, а не поновлювати турнір, який призупинився ледь не пів року тому. Щодо ВЮБЛ та молодіжного чемпіонату України, то тут трохи інша ситуація, молодим гравцям і дітям потрібно ігрова практика для росту та прогресу і після великої паузи напевне все ж слід дограти, питання навіть не в чемпіоні, а в ігровому процесі. Скоріш за все ми будемо переносити заключну частину юнацького сезону на вересень.

Світ та Україна: в ФБУ розповіли, коли розпочнеться новий сезон Суперліги Парі-Матч

За таких умов, коли може розпочатися новий сезон у юнаків?

Ймовірно це може бути жовтень/листопад, головне аби світ та Україна поборола пандемію.

FIBA перенесла усі юнацькі чемпіонати Європи, як буде проходити влітку робота юнацьких збірних України?

Збірним потрібно працювати, награвати склад і готуватися до нових турнірів. Це уже будуть трохи інші команди, які готуватимуться до чемпіонатів 2021, але роботу потрібно поновлювати відразу після того, як це буде безпечно для спортсменів та дозволено на державному рівні. Ми плануємо провести у серпні серію зборів для збірних кожної з вікових груп з прицілом їх виступів на чемпіонаті Європи U16, U18 та U20 у 2021-му році.

Як готуватимуться національні збірні, які теоретично ще мають шанс зіграти дома у листопаді 2020-го?

Так, поки ці вікна FIBA не скасовувала, вони під питанням, але шанси залишаються побачити баскетбол рівня збірних ще у цьому році. На сьогодні ми готуємо тренувальний збір, який жіноча та чоловіча національні збірні України мають провести також у серпні в Україні. Очевидно, що все залежить від ситуації з пандемією та повернення усіх нас до нормального ритму життя.

Фінал чотирьох Кубка України може відбутися у вересні?

Поки не можу точно сказати, думаю це не може спрогнозувати жоден з нас. Є побоювання за старт сезону професійних команд. Зараз усе виглядає так, що він може затягнутися і розпочатися не в жовтні, а скажімо у листопаді. Усе залежить від того чи гратимемо ми з глядачами старт сезону, чи без. Якщо виконком прийме рішення розпочинати чемпіонат у жовтні без глядачів то Фінал чотирьох Кубка України, у вересні виглядає доцільним, якщо ж ми можемо зіграти чемпіонат з листопада але з глядачами, то очевидно, що фінал чотирьох має бути у жовтні.

Щодо Єврокубків. Українські клуби мають шанс зіграти наступного сезону на Євроарені?

Дуже на це сподіваюся. Щоправда Єврокубковий сезон, як на мене, взагалі під питанням. Далеко не факт, що до осені відкриють кордони, без цього я важко уявляю, як можна проводити змагання. Цілком ймовірно, що через це можуть змінити формат турнірів. Звісно ми, як і весь спорт, дуже сподіваємося на покращення ситуації і початку сезону, як в Україні так і у Європі

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Суперлига
Тег
Федерация баскетбола Украины
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