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Суперзвезда НБА восхитился фантастической игрой украинца Михайлюка

1.6тЧитать материал на украинском

Фантастическое выступление игрока сборной Украины Святослава Михайлюка в Лиге развития Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) не осталось без внимания со стороны Леброна Джеймса.

Знаменитая суперзвезда НБА и форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" высоко оценил выступление украинца за фарм-клуб "Саут Бей Лейкерс" в очередном поединке регулярного сезона. Джеймс ретвитнул запись со статистикой Михайлюка и добавил от себя смайлики с изображением огня.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Михайлюк в матче Д-Лиги против "Северной Аризоны" набрал 47 очков за 34 минуты, установив рекорд сезона.

Отметим, что это не первый рекорд в заокеанской карьере Святослава. Ранее наш соотечественник устанавливал персональные скорерские достижение в НБА.

Читайте все новости по теме "НБА" на OBOZREVATEL.

Тема
НБА
Персоны
Святослав МихайлюкЛеБрон Джеймс
Место
США
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