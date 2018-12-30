Суперзвезда НБА восхитился фантастической игрой украинца Михайлюка

Фантастическое выступление игрока сборной Украины Святослава Михайлюка в Лиге развития Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) не осталось без внимания со стороны Леброна Джеймса.

Знаменитая суперзвезда НБА и форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" высоко оценил выступление украинца за фарм-клуб "Саут Бей Лейкерс" в очередном поединке регулярного сезона. Джеймс ретвитнул запись со статистикой Михайлюка и добавил от себя смайлики с изображением огня.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Михайлюк в матче Д-Лиги против "Северной Аризоны" набрал 47 очков за 34 минуты, установив рекорд сезона.

Отметим, что это не первый рекорд в заокеанской карьере Святослава. Ранее наш соотечественник устанавливал персональные скорерские достижение в НБА.