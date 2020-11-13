Суперлига Париматч: "Прометей" обыграл "Харьковские Соколы", не дав сопернику ни разу выйти вперед

Каменский "Прометей" добыл уверенную победу над "Харьковскими Соколами" в очередном матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.

Подопечные Владимира Черния в выездной игре были сильнее соперника, ведя в счете все 40 минут – 79:102.

Гости с первых секунд захватили инициативу, не давая харьковчанам выйти вперед. Уже к середине первой четверти "Прометей" имел преимущество в восемь очков. Однако тайм-аут от тренера "Соколов" Олега Манойленко вернул его команду в игру.

Впрочем, сократив отставание до одного пункта, харьковчане резко сбавили темп. К большому перерыву "Прометей" имел 14 очков преимущества.

В третьей четверть команда из Каменского продолжала наращивать свое преимущество. Блестяще себя проявлял Денис Лукашов, который за игру набрал 19 очков.

Начав решающую 10-минутку с рывка 9:0, команда Черния спокойно довела игру до итогового успеха. Эта победа для "Прометея" стала шестой в чемпионате.

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