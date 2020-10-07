Суперлига Пари-Матч: календарь и расписание трансляций 7-10 октября

Александр Чеканов Баскетбол 15:39, 7.10.2020 Обновлено: 15:51, 7.10.2020

На этой неделе стартует первый игровой тур регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч. Вашему вниманию расписание трансляций семи поединков, четыре из которых будут транслироваться в прямом эфире на ТВ. Все матчи смотрите в прямом эфире на нашем сайте.

Суперлига Пари-Матч. 1-й тур. Расписание трансляций:

7 октября (среда)

19:00. "Прометей" – "Запорожье" (ObozrevatelTV, FBU.ua)

8 октября (четверг)

18:00. "Тернополь" – "Химик" (FBU.ua) (матч пройдет в Южном)

19:30. "Харьковские Соколы" – "Черкаськи Мавпы" (FBU.ua)

20:00. "Киев-Баскет" – "Одесса" (ObozrevatelTV, FBU.ua, купить билеты)

10 октября (суббота)

14:00. "Днепр" – "Черкаськи Мавпы" (XSPORT, FBU.ua)

16:00. "Тернополь" – "Одесса" (FBU.ua) (матч пройдет в Одессе)

17:00. "Киев-Баскет" – "Химик" (ObozrevatelTV, FBU.ua, купить билеты)

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный "Строитель" официально включили в Суперлигу Пари-Матч.

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