Суперлига Париматч: календарь и расписание трансляций 17-22 декабря

Александр Чеканов Баскетбол 16:14, 16.12.2020 Обновлено: 16:15, 16.12.2020

Команды Суперлиги Париматч сыграют 17-22 декабря заключительные поединки регулярного чемпионата 2020 года.

Всего состоится четыре матча. Вживую их будут транслировать каналы OBOZREVATEL TV и XSport – по два.

Также традиционно эти матчи можно будет посмотреть на сайте ФБУ, на Facebook и YouTube ФБУ.

Суперлига Париматч

Регулярный чемпионат

17 декабря

Киев. 19:00

"Киев-Баскет" – "Будивельник" (XSport)

18 декабря

Черкассы. 18:30

"Черкаськи Мавпы" – "Прометей" (OBOZREVATEL TV)

19 декабря

Киев. 16:00

"Киев-Баскет" – "Тернополь" (OBOZREVATEL TV)

22 декабря

Тернополь. 19:00

"Тернополь" – "Будивельник" (XSport)

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация баскетбола Украины приостановит проведение всех чемпионатов страны с 23 декабря

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