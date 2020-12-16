Суперлига Париматч: календарь и расписание трансляций 17-22 декабря
Команды Суперлиги Париматч сыграют 17-22 декабря заключительные поединки регулярного чемпионата 2020 года.
Всего состоится четыре матча. Вживую их будут транслировать каналы OBOZREVATEL TV и XSport – по два.
Также традиционно эти матчи можно будет посмотреть на сайте ФБУ, на Facebook и YouTube ФБУ.
Суперлига Париматч
Регулярный чемпионат
17 декабря
Киев. 19:00
"Киев-Баскет" – "Будивельник" (XSport)
18 декабря
Черкассы. 18:30
"Черкаськи Мавпы" – "Прометей" (OBOZREVATEL TV)
19 декабря
Киев. 16:00
"Киев-Баскет" – "Тернополь" (OBOZREVATEL TV)
22 декабря
Тернополь. 19:00
"Тернополь" – "Будивельник" (XSport)
Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация баскетбола Украины приостановит проведение всех чемпионатов страны с 23 декабря