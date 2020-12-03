Суперлига Париматч будет транслироваться на Setanta Sports Ukraine

Максим Иншаков Баскетбол 20:42, 3.12.2020 Обновлено: 21:29, 3.12.2020

Федерация баскетбола Украины пришла к согласию о трансляции матчей мужской Суперлиги Париматч на ведущем украинском спортивном телеканале – Setanta Sports Ukraine.

Setanta Sports Ukraine является эксклюзивным транслятором топовых спортивных лиг и чемпионатов в Украине, в частности NBA, NHL, Формулы-1, чемпионата Англии по футболу, UFC, теннисных турниров АТР и WTA и других ведущих соревнований мира.

Отныне на Setanta Sports Ukraine будут и матчи высшего баскетбольного дивизиона Украины. Стартует показ Суперлиги Париматч на телеканале с поединка регулярного чемпионата, в котором 10 декабря действующий обладатель Кубка Украины южненский "Химик" будет принимать на домашней площадке СК "Олимп" одного из фаворитов сезона БК "Прометей". Начало игры – 18:00.

Отметим, что матчи Суперлиги в дальнейшем будут транслироваться на телеканалах XSPORT и Oboz TV, а также на сайте и соцсетях Федерации баскетбола Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ФБУ определилась с лучшими моментами седьмого тура Суперлиги Париматч, в рамках которого в чемпионате нашей страны было сыграно три матча.

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