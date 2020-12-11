Суперлига Париматч: анонс 11 декабря

В баскетбольной Суперлиге Париматч в пятницу, 11 декабря, состоятся три поединка регулярного чемпионата.

"Харьковские Соколы" – "Будивельник"

Харьков, ФСК "Локомотив"

Начало – 19:00

Трансляция – OBOZREVATEL TV, YouTube ФБУ

Сейчас харьковчане и киевляне имеют по три победы в чемпионате. "Соколы" при этом на три матча больше сыграли и проиграли.

В первом октябрьском поединке "Соколы" смогли переиграть в Киеве "Будивельник" (79:77), который только только формировал состав.

На декабрь ситуация претерпела существенные изменения. Киевляне продолжили усиления состава. Уже успел сыграться с командой Стивен Буртт, вошел в состав Карлос Дон. Команда успела переболеть коронавирусом и восстановиться. Сможет после конца октября сыграть Михаил Анисимов.

Поэтому в Харьков "Будивельник" отправился с мыслями о победе.

"Киев-Баскет" – "Николаев"

Киев, ПС "Венето"

Начало – 19:00

Трансляция – Xsport, YouTube ФБУ

Киевляне продлили до 10 матчей победную серию со старта в чемпионате. Несколько дней назад команда Айнарса Багатскиса в непростом поединке все же одолела "Черкасские Мавпы".

В октябре в Николаеве киевляне победили – 88:72. Смогут ли николаевцы отблагодарить тем же в Киеве?

"Тернополь" – "Черкасские Мавпы"

Тернополь, ФОК

Начало – 19:30

Трансляция – YouTube ФБУ

Соперники подходят к очной встрече при схожих обстоятельствах. Игроки обеих команд восстанавливаются от коронавируса. Несколько ранее этот процесс начался у черкасщан.

Обе команды проверяли боеспособность на лидере чемпионата "Киев-Баскете".

"Мавпы" дали достойный бой киевлянам, потеряв лишь в конце встречи победу.

Тернопольчане трижды встречался с киевлянами в последних поединках. В первом матче 1/8 финала Кубка Украины даже победили в 10 очков. И по итогам двух матчей дальше пошел "Киев-Баскет".

В первом октябрьском поединке "Тернополь" уверенно победил в Черкассах – 98:60. Но на этот раз "Мавпы" поехали в Тернополь гораздо более боеспособной составом.