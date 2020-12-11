Суперлига Париматч: анонс 11 декабря
В баскетбольной Суперлиге Париматч в пятницу, 11 декабря, состоятся три поединка регулярного чемпионата.
"Харьковские Соколы" – "Будивельник"
Харьков, ФСК "Локомотив"
Начало – 19:00
Трансляция – OBOZREVATEL TV, YouTube ФБУ
Сейчас харьковчане и киевляне имеют по три победы в чемпионате. "Соколы" при этом на три матча больше сыграли и проиграли.
В первом октябрьском поединке "Соколы" смогли переиграть в Киеве "Будивельник" (79:77), который только только формировал состав.
На декабрь ситуация претерпела существенные изменения. Киевляне продолжили усиления состава. Уже успел сыграться с командой Стивен Буртт, вошел в состав Карлос Дон. Команда успела переболеть коронавирусом и восстановиться. Сможет после конца октября сыграть Михаил Анисимов.
Поэтому в Харьков "Будивельник" отправился с мыслями о победе.
"Киев-Баскет" – "Николаев"
Киев, ПС "Венето"
Начало – 19:00
Трансляция – Xsport, YouTube ФБУ
Киевляне продлили до 10 матчей победную серию со старта в чемпионате. Несколько дней назад команда Айнарса Багатскиса в непростом поединке все же одолела "Черкасские Мавпы".
В октябре в Николаеве киевляне победили – 88:72. Смогут ли николаевцы отблагодарить тем же в Киеве?
"Тернополь" – "Черкасские Мавпы"
Тернополь, ФОК
Начало – 19:30
Трансляция – YouTube ФБУ
Соперники подходят к очной встрече при схожих обстоятельствах. Игроки обеих команд восстанавливаются от коронавируса. Несколько ранее этот процесс начался у черкасщан.
Обе команды проверяли боеспособность на лидере чемпионата "Киев-Баскете".
"Мавпы" дали достойный бой киевлянам, потеряв лишь в конце встречи победу.
Тернопольчане трижды встречался с киевлянами в последних поединках. В первом матче 1/8 финала Кубка Украины даже победили в 10 очков. И по итогам двух матчей дальше пошел "Киев-Баскет".
В первом октябрьском поединке "Тернополь" уверенно победил в Черкассах – 98:60. Но на этот раз "Мавпы" поехали в Тернополь гораздо более боеспособной составом.