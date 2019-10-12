Триумф чемпиона: результаты Суперлиги Пари-Матч 12 октября

В субботу, 12 октября, состоялись очередные поединки регулярного сезона чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч.

Действующий чемпион страны Химик дома обыграл баскетболистов Черкаських Мавп - 91:71, а Днепр был сильнее своих географический соседей БК Запорожье - 96:85.

Черкаськи Мавпы начали матч с меткой атаки в первом же владении от боснийца Хаджифейзовича. Южненцы ответили мощным данком от молодого Ковалева. После этого хозяева паркета сумели захватить небольшое преимущество в матче, однако команда Максима Михельсона постоянно была рядом и своего соперника в счете не отпускала, а за 3 минуты до конца периода безудержный Хаджифейзович, который по итогам только стартовой десятиминутки набрал 13 баллов, счет в матче сравнял. Завершилась первая четверть с преимуществом гостей в один балл – 17:18.

Во второй десятиминутке команда Виталия Степановского сумела вновь захватить инициативу в матче: южненцы метко атаковали и удачно защищались против грозного оружия Мавп – Сеада Хаджифейзовича. Однако, уйти в отрыв хозяевам все же не удалось – вовремя попали свои броски Ткаченко и Беликов. Закрыл же первую половину матча все тот же босниец, который на последней секунде забил два из-под корзины и сократил отставание своей команды до трех баллов – 41:38.

Третий период обе команды начали ровно, однако уже на четвертой минуте игры сказалось преимущество южненцев в глубине состава: в середине четверти преимущество хозяев составляло уже 8 баллов.

Черкаськи Мавпы пытались догнать своих соперников, однако игроки Химика действовали слаженно и успешно. В результате – уверенная победа команды Виталия Степановского со счетом 91:71.

Химик следующую игру проведет 18 октября в Каменском, а Мавпы в тот же день примут дома Киев-Баскет.

Химик — Черкаськи Мавпы 91:71 (17:18, 24:20, 26:17, 24:16)

Химик: Уильямс (16 + 6 передач), Рахимшаиков (4), Салливан (17 + 6 подборов), Войналович (6), Ковалев (10 + 4 подбора + 2 блок-шота) — старт; Рябчук (9 + 5 перехватов), Марченко (8 + 6 передач), Козак (2), Горобченко (0 + 3 передачи), Угба (17 + 17 подборов), Клевзуник (2).

Мавпы: Попов (10 + 7 подборов + 5 потерь), Эирингтон, Беликов (16), Ткаченко (10 + 4 подбора), Хаджифейзович (19 + 10 подборов + 3 перехвата) — старт; Руслов (2), Бондаренко (4), Райт (7 + 4 подбора), Сергеев (3), Воевода, Нагорный.

С середины первой четверти Днепр, пользуясь большим преимуществом в габаритах, захватил инициативу и добился стратегического перевеса в счете, который днепряне то развивали и доводили до 10-12 очков, то упускали и давали Запорожью вернуться в игру. Большим фактором в этом процессе стали многочисленные промахи Днепра с линии штрафных: Кирилл Фесенко, реализовав первые два броска, промазал следующие шесть, чем задал негативный тренд для своих партнеров, которые тоже стали мазать излишне много бросков с линии.

Впрочем, это не мешало Днепру контролировать ход матча без явных предпосылок для Запорожья туда вернуться. Первую половину днепряне выиграли с разницей в 9 очков, и держали эту разницу на протяжении большей части второй половины. В минуты, когда нужно было отыгрываться, не совсем получалась игра у американских защитников Запорожья, а украинский ростер помогал гостям лишь эпизодически, сообщает ПБ.

В этой обстановке Днепр, прямо скажем, не показывая идеального баскетбола, все равно держал разницу в счете и не позволял Запорожью подобраться ближе 10 очков. Трехочковые Глебова и Тимофеенко на последних минутах закрыли игру окончательно — 12-14 очков Запорожье отыграть за считанные минуты не могло.

Днепр — БК Запорожье 96:85 (25:23, 26:19, 20:19, 24:21)

Днепр: Дугат (14 + 6 подборов + 7 передач), Закурдаев (8), Глебов (12 + 5 подборов), Тимофеенко (16 + 4 подбора), Чумаков (10 + 6 подборов) — старт; Шундель (2), Санон (14 + 5 подборов + 4 передачи), Корниенко (15 + 6 подборов), Коломойский, Фесенко (5 + 4 подбора).

Запорожье: Сталлворт (13 + 5 подборов + 5 передач), Рэндольф (13 + 5 подборов), Немцу (7), Шевченко (13 + 5 подборов), Симмонс (14 + 4 подбора) — старт; Буц (8), Кожемякин, Михеев (8), Харрис (9 + 4 подбора), Титов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 октября в Южном действующий чемпион страны Химик обыграл главного фаворита нынешнего первенства - столичный Киев-Баскет - 92:87, а Черкаськи Мавпы разгромили в Одессе местный БК - 80:69.

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