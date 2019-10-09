Суперлига Пари-Матч: расписание трансляций 9-12 октября

В чемпионате Украины по баскетболу 9 октября стартует вторая игровая неделя регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч.
На этой неделе в мужском национальном первенстве будет сыграно семь матчей. По традиции любители баскетбола смогут увидеть поединки у экранов телевизоров и электронных девайсов.
Трансляции матчей запланировали каналы ObozTV и XSPORT, а также сайт Федерации баскетбола Украины.
Вашему вниманию полное расписание игрового дня.
9 октября (среда)
19:00. "Харьковские Соколы" – "Запорожье" / ObozTV
10 октября (четверг)
18:00. "Химик" – "Киев-Баскет" / ObozTV
19:00. "Одесса" – "Черкаськи Мавпы" / XSPORT
11 октября (пятница)
19:00. "Харьковские Соколы" – "Прометей" / XSPORT
12 октября (суббота)
14:00. "Днепр" – "Запорожье" / ObozTV
14:00. "Химик" – "Черкаськи Мавпы" / XSPORT
16:00. "Одесса" – "Киев-Баскет" / ObozTV
Как сообщал OBOZREVATEL, два игрока "Черкаських Мавпы" стали вице-чемпионами мира U-23 в составе сборной Украины по баскетболу 3х3.
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