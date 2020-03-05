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5 марта • обновлено в 16:15
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Суперлига Пари-Матч: расписание трансляций 5-13 марта

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Накануне Финала четырех Кубка Украины, матчи которого пройдут 14-15 марта, в рамках регулярного сезона Суперлиги Пари-Матч будет сыграно 7 поединков.

Вашему вниманию предлагается расписание трансляций очередного тура, который стартует уже сегодня, 5 марта. Традиционно, матчи можно будет посмотреть в прямом эфире на ТВ и на официальном сайте Федерации баскетбола Украины (ФБУ).

Суперлига Пари-Матч: расписание трансляций 5-13 марта

Суперлига Пари-Матч: расписание трансляций 5-13 марта

ФБУ

5 марта

19:00 "Николаев" – "Прометей" (Oboz TV)

6 марта

19:30 "Харьковские Соколы" – "Черкаськи Мавпы" (FBU.ua)

7 марта

14:00 "Химик" – "Одесса" (Oboz TV)

16:00 "Николаев" – "Запорожье" (FBU.ua)

8 березня

14:00 "Днепр" – "Черкаськи Мавпы" (XSport)

15:00 "Харьковские Соколы" – "Киев-Баскет" (Oboz TV)

13 марта

18:30 "Черкаськи Мавпы" – "Прометей" (XSport)

Таблица Суперлиги Пари-Матч

Таблица Суперлиги Пари-Матч

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Тема
Суперлига
Теги
Федерация баскетбола Украины МБК Николаев БК Одесса Киев-Баскет БК Черкаськи Мавпы Харьковские Соколы БК Запорожье БК Прометей БК Днепр
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