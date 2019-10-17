Суперлига Пари-Матч: расписание трансляций 17-20 октября

В баскетбольной Суперлиге Пари-Матч в четверг, 17 октября, стартует очередная игровая неделя элитного дивизиона.
Всего будет сыграно семь матчей. Наиболее интересным из них станет битва команд, которые пока идут без потерь в регулярном чемпионате – новичка лиги "Прометея" и действующего чемпиона "Химика".
Зрители смогут увидеть поединки благодаря трансляциям на канале ObozTV и официальном канале Федерации баскетбола Украины в YouTube.
Вашему вниманию полное расписание матчей:
17 октября (четверг)
19:00. МБК "Николаев" – "Харьковские Соколы", ObozTV
18 октября (пятница)
18:00. БК "Запорожье" – МБК "Одесса", YouTube ФБУ
18:30. "Черкаськи Мавпы" – "Киев-Баскет", ObozTV
19:00. "Прометей" – "Химик", YouTube ФБУ
19 октября (суббота)
16:00. МБК "Николаев" – БК "Днепр", ObozTV
20 октября (воскресенье)
14:00. БК "Запорожье" – "Химик", ObozTV
16:00. "Прометей" – "Одесса", YouTube ФБУ
Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по баскетболу 3х3 стала вице-чемпионом мира U-23 среди мужских команд.
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