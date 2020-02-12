Суперлига Пари-Матч: расписание трансляций 12-15 февраля

В среду, 12 февраля, в регулярном чемпионате Суперлиги Пари-Матч стартует очередная игровая неделя, в рамках которого будет сыграно шесть поединков.

Вашему вниманию расписание трансляций матчей, которые можно будет посмотреть в прямом эфире на ТВ, а также традиционно на сайте Федерации баскетбола Украины:

12 февраля

19:00. "Харьковские Соколы" – "Днепр" (FBU.ua)

13 февраля

18:00. "Химик" – "Николаев" (Oboz TV)

14 февраля

18:30. "Черкаськи Мавпы" – "Запорожье" (Oboz TV)

19:00. "Киев-Баскет" – "Прометей" (XSPORT)

15 февраля

14:00. "Днепр" – "Харьковские Соколы" (FBU.ua)

16:00. "Одесса" – "Николаев" (Oboz TV)

Как сообщал OBOZREVATEL, мужская сборная Украины объявила расширенный состав на стартовые матчи отбора на Евробаскет-2021.

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