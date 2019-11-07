Суперлига Пари-Матч: расписание матчей и трансляций 7-10 ноября

В баскетбольной Суперлиге Пари-Матч в четверг, 7 ноября стартует новая игровая неделя в регулярном чемпионате.
Участники соревнований сыграют шесть матчей, пять из которых будут транслироваться в прямом эфире на ТВ. Кроме того, поединки, как всегда, можно будет посмотреть на сайте Федерации баскетбола Украины.
С наибольшим нетерпением болельщики ожидают противостояния обладателя Кубка Украины прошлого гсезона "Днепра" и действующего чемпиона "Химика", которое пройдет 10 ноября.
Вашему вниманию расписание матчей и трансляций
7 ноября, четверг
18:00. "Запорожье" – "Прометей" / XSPORT
19:00. "Николаев" – "Черкасские Обезьяны / ObozTV
8 ноября, пятница
19:00. "Харьковские Соколы" – "Химик" / сайт ФБУ
9 ноября, суббота
16:00. "Николаев" – "Киев-Баскет" / ObozTV
10 ноября, воскресенье
14:00. "Харьковские Соколы" – "Одесса" / ObozTV
14:00. "Днепр" – "Химик" / XSPORT
Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" уступил белорусскому "Цмоки" в матче Кубка Европы ФИБА.
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