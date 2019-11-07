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7 ноября • обновлено в 15:23
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Суперлига Пари-Матч: расписание матчей и трансляций 7-10 ноября

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В баскетбольной Суперлиге Пари-Матч в четверг, 7 ноября стартует новая игровая неделя в регулярном чемпионате.

Участники соревнований сыграют шесть матчей, пять из которых будут транслироваться в прямом эфире на ТВ. Кроме того, поединки, как всегда, можно будет посмотреть на сайте Федерации баскетбола Украины.

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Суперлига Пари-Матч: расписание матчей и трансляций 7-10 ноября

С наибольшим нетерпением болельщики ожидают противостояния обладателя Кубка Украины прошлого гсезона "Днепра" и действующего чемпиона "Химика", которое пройдет 10 ноября.

Вашему вниманию расписание матчей и трансляций

7 ноября, четверг

18:00. "Запорожье" – "Прометей" / XSPORT

19:00. "Николаев" – "Черкасские Обезьяны / ObozTV

8 ноября, пятница

19:00. "Харьковские Соколы" – "Химик" / сайт ФБУ

9 ноября, суббота

16:00. "Николаев" – "Киев-Баскет" / ObozTV

10 ноября, воскресенье

14:00. "Харьковские Соколы" – "Одесса" / ObozTV

14:00. "Днепр" – "Химик" / XSPORT

Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" уступил белорусскому "Цмоки" в матче Кубка Европы ФИБА.

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