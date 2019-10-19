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19 октября • обновлено в 19:40
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Суперлига Пари-Матч: "Николаев" с боем уступил дома "Днепру"

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Баскетбольный клуб Николаев проиграл дома Днепру в поединке регулярного чемпионата страны в Суперлиге Пари-Матч – 73:80.

Суперлига Пари-Матч: "Николаев" с боем уступил дома "Днепру"

Команды в разном статусе подошли к очному поединку в чемпионате Украины. Один из главных фаворитов сезона "Днепр" потерпел домашнее поражение от дебютанта Прометея. Зато Николаев после двух поражений на старте добыл дома против Харьковских Соколов первую победу.

Однако эмоционального подъема хозяевам хватило только на стартовую четверть, в которой они захватили незначительное преимущество. Уже со второй 10-минутки гости перехватили контроль за ходом борьбы. Постепенно Днепр вышел вперед по основным статистическим показателям и в счете. Ровно остался достижение лидеров команд в первой половине – Приймак и Санон набрали по 10 очков.

Впрочем николаевцы не собирались капитулировать. После перерыва хозяева выровняли ход борьбы. Лидерские качества в этот период проявили Адедиран с Луценко. Последний трехочковым к минимуму сократил разницу. На это первыми очками в матче попаданием из-за дуги ответил Коломойский.

В заключительной четверти команды фактически с начала боролись за победу. Разница сокращалась до минимума, хозяева даже выходили вперед, но все же больше сил оказалось у Днепра, игроки которого лучше сыграли в заключительные минуты под щитом соперника.

В итоге Днепр одержал нелегкую победу в Николаеве.

Николаев – Днепр – 73:80 (16:12, 14:29, 26:19, 17:20)

Николаев: Зотов (9 + 6 передач – 5 потерь), Луценко (15 + 5 подборов), Приймак (16 + 6 подборов), Онуфриев (8 + 5 подборов + 3 перехвата + 2 блок-шота), Бристол (7 + 7 подборов) – старт; Дэвелл (4), Хохоник (4), Давыдюк, Юрченко, Адедиран (10)

Днепр: Дугат (12 + 6 подборов), Закурдаев (7), Глебов (4 + 4 передачи), Тимофеенко (7 + 7 подборов), Фесенко (7 + 5 подборов) – старт; Чумаков (7), Шундель (8), Корниенко (9 + 13 подборов), Санон (16), Коломойский (3)

Суперлига Пари-Матч: "Николаев" с боем уступил дома "Днепру"

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне состоялись поединки очередного игрового дня, главным событием которого стало поражение чемпиона "Химика" от новичка лиги "Прометея".

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