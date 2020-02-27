Суперлига Пари-Матч: календарь и расписание трансляций 27 февраля-1 марта

В четвергом, 27 февраля, стартует очередная игровая неделя регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч, в рамках которой будет сыграно восемь поединков.
Наиболее ожидаемым противостоянием является очередная встреча действующего чемпиона "Химика" и лидера текущего сезона "Днепра".
Вашему вниманию расписание трансляций матчей:
27 февраля, четверг
18:00. "Запорожье" – "Прометей" (ObozTV)
19:00. "Николаев" – "Киев-Баскет" (FBU.ua)
28 февраля, пятница
19:00. "Днепр" – "Химик" (XSPORT)
19:30. "Харьковские Соколы" – "Одесса" (FBU.ua)
29 февраля, суббота
16:00. "Николаев" – "Черкаськи Мавпы" (ObozTV)
1 марта, воскресенье
14:00. "Днепр" – "Одесса" (XSPORT)
15:00. "Киев-Баскет" – "Запорожье" (ObozTV)
16:00. "Черкаськи Мавпы" – "Химик" (FBU.ua)
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