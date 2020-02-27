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27 февраля • обновлено в 12:41
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Суперлига Пари-Матч: календарь и расписание трансляций 27 февраля-1 марта

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В четвергом, 27 февраля, стартует очередная игровая неделя регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч, в рамках которой будет сыграно восемь поединков.

Наиболее ожидаемым противостоянием является очередная встреча действующего чемпиона "Химика" и лидера текущего сезона "Днепра".

Вашему вниманию расписание трансляций матчей:

Суперлига Пари-Матч: расписание трансляций 27 февраля-1 марта

27 февраля, четверг

18:00. "Запорожье" – "Прометей" (ObozTV)

19:00. "Николаев" – "Киев-Баскет" (FBU.ua)

28 февраля, пятница

19:00. "Днепр" – "Химик" (XSPORT)

19:30. "Харьковские Соколы" – "Одесса" (FBU.ua)

29 февраля, суббота

16:00. "Николаев" – "Черкаськи Мавпы" (ObozTV)

1 марта, воскресенье

14:00. "Днепр" – "Одесса" (XSPORT)

15:00. "Киев-Баскет" – "Запорожье" (ObozTV)

16:00. "Черкаськи Мавпы" – "Химик" (FBU.ua)

Суперлига Пари-Матч: расписание трансляций 27 февраля-1 марта

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Суперлига
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