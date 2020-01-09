Суперлига Пари-Матч: календарь и где смотреть 9-12 января

В регулярном чемпионате Суперлиги Пари-Матч начиная с 9 января будут сыграны первые матчи в новом 2020 году.
Два матча в четверг, по одному – в пятницу и воскресенье, и три игры в субботу. Болельщиков ждет насыщенная игровая неделя, и вашему вниманию расписание трансляций поединков национального первенства:
9 января (четверг)
18:00. "Химик" – "Харьковские Соколы" (XSPORT)
19:00. "Одесса" – "Днепр" (ObozTV)
10 января (пятница)
19:00. "Киев-Баскет" – "Николаев" (XSPORT)
11 января (суббота)
14:00. "Химик" – "Днепр" (ObozTV)
16:00. "Одесса – "Харьковские Соколы" (XSPORT)
19:00. "Прометей – "Запорожье" (сайт ФБУ)
12 января (воскресенье)
14:00. "Черкаськи Мавпы" – "Николаев" (XSPORT)
Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" одержал третью подряд победу на старте второго этапа Кубка Европы ФИБА.
О спорте во всей красе – в нашем Instagram!
Читайте все новости по теме "Суперлига" на OBOZREVATEL.