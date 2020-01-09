Суперлига Пари-Матч: календарь и где смотреть 9-12 января

В регулярном чемпионате Суперлиги Пари-Матч начиная с 9 января будут сыграны первые матчи в новом 2020 году.

Два матча в четверг, по одному – в пятницу и воскресенье, и три игры в субботу. Болельщиков ждет насыщенная игровая неделя, и вашему вниманию расписание трансляций поединков национального первенства:

Новости Определился третий полуфиналист Кубка Украины по баскетболу

9 января (четверг)

18:00. "Химик" – "Харьковские Соколы" (XSPORT)

19:00. "Одесса" – "Днепр" (ObozTV)

10 января (пятница)

19:00. "Киев-Баскет" – "Николаев" (XSPORT)

11 января (суббота)

14:00. "Химик" – "Днепр" (ObozTV)

16:00. "Одесса – "Харьковские Соколы" (XSPORT)

19:00. "Прометей – "Запорожье" (сайт ФБУ)

12 января (воскресенье)

14:00. "Черкаськи Мавпы" – "Николаев" (XSPORT)

Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" одержал третью подряд победу на старте второго этапа Кубка Европы ФИБА.

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