Суперлига Пари-Матч: календарь и где смотреть 16-19 января

В четверг, 16 января, стартует очередная игровая неделя регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч, в рамках которого будет сыграно семь поединков

Наиболее интригующим, безусловно, считается очередное противостояние "Киев-Баскета" и "Днепра". Вашему вниманию календарь матчей и расписание трансляций.

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Суперлига Пари-Матч. Регулярный чемпионат

16 января

18:30. "Киев-Баскет" – "Днепр" (ObozTV)

19:00. "Черкаськи Мавпы" – "Харьковские Соколы" (FBU.ua)

17 января

18:00. "Запорожье" – "Николаев" (XSPORT)

18 января

14:00. "Черкаськи Мавпы" – "Днепр" (ObozTV)

15:00. "Киев-Баскет" – "Харьковские Соколы" (FBU.ua)

16:00. "Одесса" – "Химик" (FBU.ua)

19 января

14:00. "Прометей" – "Николаев" (XSPORT)

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация баскетбола Украины презентовала яркое промо Матча Звезд Суперлиги Пари-Матч, который пройдет 1 февраля в Киеве.

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