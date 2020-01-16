Суперлига Пари-Матч: календарь и где смотреть 16-19 января

В четверг, 16 января, стартует очередная игровая неделя регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч, в рамках которого будет сыграно семь поединков
Наиболее интригующим, безусловно, считается очередное противостояние "Киев-Баскета" и "Днепра". Вашему вниманию календарь матчей и расписание трансляций.
Суперлига Пари-Матч. Регулярный чемпионат
16 января
18:30. "Киев-Баскет" – "Днепр" (ObozTV)
19:00. "Черкаськи Мавпы" – "Харьковские Соколы" (FBU.ua)
17 января
18:00. "Запорожье" – "Николаев" (XSPORT)
18 января
14:00. "Черкаськи Мавпы" – "Днепр" (ObozTV)
15:00. "Киев-Баскет" – "Харьковские Соколы" (FBU.ua)
16:00. "Одесса" – "Химик" (FBU.ua)
19 января
14:00. "Прометей" – "Николаев" (XSPORT)
Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация баскетбола Украины презентовала яркое промо Матча Звезд Суперлиги Пари-Матч, который пройдет 1 февраля в Киеве.
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