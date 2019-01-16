Суперлига Пари-Матч: где смотреть 11-й тур

В четверг, 17 января, стартует очередная игровая неделя регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч, в рамках которого будет сыграно восемь поединков. Каждый клуб элитного дивизиона проведет по две игры.
Ровно половина матчей будет транслироваться в прямом эфире на ТВ, другие поединки можно будет посмотреть на сайте Федерации баскетбола Украины.
Суперлига Пари-Матч. 11-й тур. Расписание трансляций
17 января (четверг)
18:00. "Николаев" – "Политехник" (сайт ФБУ)
18:30. "Запорожье" – "Днепр" (ObozTV)
18 января (пятница)
18:00. "Химик" – "Черкаськи Мавпы" (XSPORT)
19:00. "Одесса" – "Киев-Баскет" (сайт ФБУ)
19 января (суббота)
13:00. "Николаев" – "Днепр" (сайт ФБУ)
14:00. "Запорожье" – "Политехник" (ObozTV)
20 января (воскресенье)
14:00. "Химик" – "Киев-Баскет" (XSPORT)
16:00. "Одесса" – "Черкаськи Мавпы" (сайт ФБУ)
Как сообщал OBOZREVATEL, украинский центровой Алексей Лэнь сыграл рекордный матч в Национальной баскетбольной ассоциации.
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