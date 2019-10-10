Суперлига Пари-Матч: чемпион Украины победил фаворита

В четверг, 10 октября, состоялись очередные поединки регулярного сезона чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч.

В Южном действующий чемпион страны Химик обыграл главного фаворита нынешнего первенства - столичный Киев-Баскет - 92:87, а Черкаськи Мавпы разгромили в Одессе местный БК - 80:69.

Лучше старт матча провел Киев-Баскет, который получили лидерство за счет уверенных действий в нападении. Гости набрали 27 очков за четверть, реализовав 5 из 8 трехочковых, а 11 баллов экс-химика Вячеслава Петрова помогли киевлянам приобрести 6 очков преимущества.

Но во второй четверти команда Виталия Степановского добавила в защите и не позволила сопернику развить преимущество. Химик также стабилизировал игру на щитах, а активная игра в нападении от Салливана помогла хозяевам даже выйти в лидеры. Но ненадолго - на большой перерыв команды ушли при равном счете.

Третья четверть по сюжету вышла повторением второй: Киев-Баскет лидировал на протяжении большей части 10-минутного отрезка, но хозяева, в частности в лице все того же активного Салливана, активизировались под занавес четверти и снова выровняли ситуацию - все решалось в четвертой четверти.

Рывок 11:3 на старте четверти позволил Химику получить максимальное в этом матче 7-очковое преимущество и отправил команду Багатскиса на экстренный тайм-аут. Как оказалось, лидерства у киевлян в этом матче больше запланировано не было - Химик контролировал игру до ее завершения. Гости постоянно пытались вернуться, но южненцы вовремя отвечали - добавили уверенности и завели фанов взрывные данки Войналовича и Ковалева, которые вернули хозяевам 7 очков преимущества за полторы минуты до конца матча. Во время заключительной минуты важные 4 очка после индивидуальной работы набрал Уильямс, а на попадание Эдвина и Хилла 4 подряд реализованными штрафными ответил снайпер Кирилл Марченко.

Химик получил красивую волевую победу, сумев переломить ход игры. Команда Виталия Степановского навязала сопернику свой баскетбол, включила максимальные обороты в нападении в заключительной четверти и выиграла матч со счетом 92:87. Это первое поражение Киев-Баскета в текущей регулярке, а Химик продолжает серию домашних побед на старте сезона.

Химик — Киев-Баскет 92:87 (21:27, 25:19, 19:20, 27:21)

Химик: Уильямс (14 + 6 передач), Марченко (6), Войналович (9), Салливан (20 + 4 подбора), Ковалев (16 + 7 подборов) — старт; Рябчук (0 + 3 передачи), Горобченко (4), Угба (19 + 7 подборов).

Киев-Баскет: Эдвин (22), Шепард (8), Хилл (17 + 4 подбора), Тищенко (2), Петров (17 + 7 подборов + 5 передач) — старт; Сандул (4 + 4 подбора), Мусиенко, Крутоус (3), Близнюк (12), Пустозвонов.

Несмотря на дозаявку Рамэла Брауна, одесситы полностью не справились ни с Сеадом Хаджифейзовичем, снова сыгравшим мощный матч, ни с остальными лидерами Мавп. Черкасчане с первой же минуты вышли вперед, грамотно оборонялись под кольцом и не дали Одессе практически ни единого шанса.

К середине третьей четверти Мавпы оторвались на 20 очков и только в самом конце основного времени позволили Одессе чуть подсократить разницу в счете.

Уверенная победа гостей, которая становится второй для команды Михельсона в этом сезоне.

БК Одесса — Черкасские Мавпы 69:80 (14:21, 20:24, 11:18, 22:13)

Одесса: Мэйси (19 + 6 подборов + 7 передач), Ли (2), Носков (3), Новиков, Браун (7 + 8 подборов + 4 передачи) — старт; Артамонов (12), Кадыгроб, Балабан (9 + 5 подборов), Холлоуэй (15), Ткачук.

Мавпы: Эирингтон (16 + 4 подбора + 3 передачи), Кольченко, Беликов (15 + 5 подборов), Райт (18 + 9 подборов), Хаджифейзович (26 + 7 подборов + 6 передач) — старт; Руслов (3), Ткаченко (0 + 3 подбора), Бондаренко, Сергеев (2), Попов (0 + 8 передач), Воевода, Нагорный.

Химик свою следующую игру проведет дома 12 октября против Черкасских Мавп (14:00), а Киев-Баскет в этот же день будет играть против Одессы на выезде (16:00).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Запорожье" дожало "Харьковских Соколов" на последних секундах Суперлиги Пари-Матч.

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