Суперлига Пари-Матч: анонс старта второго круга

В четверг в Суперлиге Пари-Матч стартует второй круг регулярной части чемпионата. В рамках игровой недели команды проведут семь матчей.

Нужно отметить, что игры пройдут после паузы связанной с Кубком Украины. 1/8 финала вышла удачной далеко не для всех представителей Суперлиги Пари-Матч. Главной сенсацией стал вылет из турнира победителя первого круга – "Прометея". В чемпионате команда уступила лишь однажды ("Черкаським Мавпам" на выезде 85:90). А в Кубке "Прометей" в овертайме проиграл "Одессе" битву за путевку в четветьфинал.

"Прометей" теперь попытается реабилитироваться за поражение в матче с "Николаевом", который перед этим сыграет еще и с "Запорожьем". Именно этот матч в четверг и откроет второй круг Суперлиги Пари-Матч.

Напомним, что все еще без побед идут "Харьковские Соколы". Команду ждут матчи с "Киев-Баскет" и с "Черкаськими Мавпами". Аутсайдер чемпионата становится по-спортивному только злее из-за затянувшейся серии и попасть под горячую руку может кто угодно.

Одной из главных тем этой недели также стало усиление "Запорожья", где теперь будет играть Максим Сандул. Его появление в команде совпало с травмой Андрея Кожемякина, который вернется в строй не раньше следующего года.

Валерий Плеханов, главный тренер БК "Запорожье":

- Мы внимательно следим за американскими игроками, но пока не нашли такого, который бы мог нас усилить на нужной позиции. Максим Сандула пришел к нам очень вовремя. К тому же он не легионер, ему не нужна адаптация, а я теперь не ограничен ротацией.

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