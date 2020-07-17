Суперлига Пари-Матч 3х3: расписание 4-го тура
В воскресенье, 19 июля, в Одессе состоятся матчи четвертого тура Суперлиги Пари-Матч 3х3, которая была приостановлена из-за пандемии коронавируса.
На официальном сайте Федерации баскетбола Украины (ФБУ) появилось расписание поединков между женскими и мужскими командами. Оно выглядит следующим образом:
Квалификация
09:00 – мужчины
Групповой этап
13:00-15:00 – мужчины
13:40-15:20 – женщины
1/4 финала
16:00-16:20 – мужчины
1/2 финала
16:00-16:20 – женщины
17:20-17:40 – мужчины
Матчи за третье место
17:00 – женщины
18:20 – мужчины
Финалы
18:00 – женщины
18:40 – мужчины
Отметим, что первоочередное право на участие в четвертом туре Суперлиги Пари-Матч имеют лучшие восемь мужских команд в рейтинге турнира. Остальные четыре места будут разыграны в квалификации.
В женской части соревнований девять лучших команд попадут в три группы по три коллектива.
Рейтинг после третьего тура выглядит следующим образом:
Мужчины
"Житомир" – 220
"The Green Team" – 200
"Одесса" – 200
Україна-U23 – 120
"СумДУ" – 120
"Бипа Одесса" – 116
"Черкаськи Мавпы" – 104
"Франковск ИФНМУ" – 103
"Прометей" – 100
"Профильтех Житомир" - 88
"Нико-Баскет" – 82
"Киев-Баскет" – 71
Украина-U18 – 36
"Запорожье" – 35
"Новомосковск" – 35
"Fresh Cucumbers" – 14
Женщины
"Киев-Баскет" – 200
"ИнтерХим" – 165
"Франковск ПНУ" – 145
Украина-U23 – 140
"Франковск-2" – 129
"Киев-Баскет-3" – 125
"Львов" – 120
"MOBI" – 120
"Киев-Баскет-2" – 70
"Ривне" – 69
Украина-U18 – 66
"СумДУ" – 38
"Чайка" – 35
Призовой фонд мужского турнира составляет 32 тысячи гривен, а женского – 22 тысячи гривен.
Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 18 июля, в Одессе состоится второй тур чемпионата Украины по баскетболу 3х3.