Суперлига Пари-Матч 3х3: расписание 4-го тура

В воскресенье, 19 июля, в Одессе состоятся матчи четвертого тура Суперлиги Пари-Матч 3х3, которая была приостановлена из-за пандемии коронавируса.

На официальном сайте Федерации баскетбола Украины (ФБУ) появилось расписание поединков между женскими и мужскими командами. Оно выглядит следующим образом:

Квалификация

09:00 – мужчины

Групповой этап

13:00-15:00 – мужчины

13:40-15:20 – женщины

1/4 финала

16:00-16:20 – мужчины

1/2 финала

16:00-16:20 – женщины

17:20-17:40 – мужчины

Матчи за третье место

17:00 – женщины

18:20 – мужчины

Финалы

18:00 – женщины

18:40 – мужчины

Отметим, что первоочередное право на участие в четвертом туре Суперлиги Пари-Матч имеют лучшие восемь мужских команд в рейтинге турнира. Остальные четыре места будут разыграны в квалификации.

В женской части соревнований девять лучших команд попадут в три группы по три коллектива.

Рейтинг после третьего тура выглядит следующим образом:

Мужчины

"Житомир" – 220

"The Green Team" – 200

"Одесса" – 200

Україна-U23 – 120

"СумДУ" – 120

"Бипа Одесса" – 116

"Черкаськи Мавпы" – 104

"Франковск ИФНМУ" – 103

"Прометей" – 100

"Профильтех Житомир" - 88

"Нико-Баскет" – 82

"Киев-Баскет" – 71

Украина-U18 – 36

"Запорожье" – 35

"Новомосковск" – 35

"Fresh Cucumbers" – 14

Женщины

"Киев-Баскет" – 200

"ИнтерХим" – 165

"Франковск ПНУ" – 145

Украина-U23 – 140

"Франковск-2" – 129

"Киев-Баскет-3" – 125

"Львов" – 120

"MOBI" – 120

"Киев-Баскет-2" – 70

"Ривне" – 69

Украина-U18 – 66

"СумДУ" – 38

"Чайка" – 35

Призовой фонд мужского турнира составляет 32 тысячи гривен, а женского – 22 тысячи гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 18 июля, в Одессе состоится второй тур чемпионата Украины по баскетболу 3х3.