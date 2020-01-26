"Киев-Баскет" победил чемпиона Суперлиги Пари-Матч: результаты 26 января

В чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч в воскресенье, 26 января, проходят очередные поединки регулярного сезона.

Чемпион Украины "Химик" на паркете ФСК "Олимп" в Южном уступил "Киев-Баскету" (88:83), а "Днепр" дома был сильнее "Запорожья" (92:64).

Хозяева отвратительно стартовали, пропустив рывок 5:19, но благодаря отменной защите - чуть ли не единственным баскетболистом, с которым южненцам не удавалось справляться в середине матча, был Владислав Коренюк, - и высокой результативности Льюиса Салливана выровняли ход поединка, а в третьей четверти, казалось, и вовсе переломили ход сражения. Многое для этого сделал ударно вышедший со скамейки запасных Кирилл Марченко: в середине третьей десятиминутки он принёс команде семь баллов подряд, и после его попаданий "Химик" получил перевес "+6", максимальный для подопечных Степановского в основное время.

Впрочем, на всю встречу запала лидеров "ежей" не хватило. Салливан, отыгравший вообще без замен, устал к заключительной четверти и был почти незаметен в решающие минуты поединка, а Айзея Уильямс, несмотря на солидный показатель в 20 баллов в итоговом протоколе, не смог сделать разницу - и добрую половину своих очков набрал на последних минутах, когда победа "Киев-Баскета" сомнений уже не вызывала.

Главными же её творцами стали Богдан Близнюк, записавший себе в актив аж 15 баллов в четвёртой четверти (украинский "сборник" был хорош как на периметре, так и в проходах, несмотря на весьма жёсткую опеку со стороны хозяев), и Вячеслав Петров - экс-игрок "Химика" "выстрелил" семью очками подряд в концовке, лишив свою бывшую команду любых надежд на спасение.

Потерпев третье последовательное поражение и второе подряд - в родном зале, южненцы опустились на четвёртую строчку турнирной таблицы регулярного чемпионата, пропустив вперёд как раз "Киев-Баскет". Впрочем, называть сложившуюся ситуацию в стане "ежей" кризисной, наверное, нельзя: дождавшись возвращения в строй травмированного Александра Рябчука, приезда уже анонсированного Криса Коукли и интегрировав в собственные схемы новичка Виталия Зотова, Степановский вновь должен быть готов удивлять оппонентов весной.

"Химик" - "Киев-Баскет" 83:88 (16:23, 24:18, 24:19, 19:28)

Химик: Уильямс (20), Ковалёв (5), Войналович (5 + 4 передачи), Салливан (21 + 11 подборов), Угба (13 + 5 подборов) - старт; Марченко (14), Зотов (3 + 4 передачи), Рахимшаиков (2), Козак, Клевзуник.

Киев-Баскет: Классен (8 + 13 передач), Крутоус (11), Хилл (11), Павлов (11 + 4 потери), Коренюк (12 + 5 подборов) - старт; Близнюк (17), Петров (12 + 8 подборов), Пустозвонов (5), Кондраков (1).

"Днепр" - БК "Запорожье" 92:64 (23:17, 28:15, 21:16, 20:16)

Днепр: Дугат (12), Закурдаев (8 + 4 потери), Сизов (9), Глебов (9), Фесенко (9 + 7 подборов) - старт; Террелл (14 + 7 подборов + 4 перехвата), Шундель (13), Корниенко (11 + 11 подборов + 2 блок-шота + 4 потери), Чумаков (4), Коломойский (3).

Запорожье: Сталлворт (10 + 5 подборов), Рэндольф (10), Мироненко (3), Шевченко (11), Прессли (4 + 7 подборов + 2 блок-шота) - старт; Сандул (15 + 11 подборов + 3 блок-шота), Немцу (5 + 5 подборов), Кожемякин (5), Липовцев (1), Титов, Михеев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 января "Днепр" в центральной встрече проиграл на своем паркете "Прометею" в Суперлиге Пари-Матч.

Поединок лидеров чемпионата завершилась победой гостей в упорнейшей борьбе – 94:97.

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