"Черкаськи Мавпы" впервые в истории вышли в финал Суперлиги Пари-Матч

Баскетбольный клуб "Черкаськи Мавпы" в третьем полуфинальном поединке чемпионата Украины добыл драматичную победу над МБК "Николаев" и впервые в истории вышел в финал Суперлиги Пари-Матч. Встреча на паркете СК "Надежда" завершилась со счетом 59:57.

Третий поединок между этими командами стал настоящим украшением полуфинальной серии чемпионата Украины. В отличие от первых двух встреч, "Николаев" с первых минут захватил инициативу и лидировал в поединке. Хозяева, подгоняемые заполненными трибунами, смогли навязать борьбу фавориту.

Развязка получилась невероятной. Гости благодаря точным дальним броскам за несколько минут до конца впервые в матче вышли вперед. Подопечные Владимира Поляха за 7 секунд до конца основного времени уступали 2 очка, но разумно распорядиться мячом не смогли.

Полуфинал. Серия до 3 побед. Матч №3

МБК "Николаев" – "Черкаськи Мавпы" – 57:59 (16:12, 21:20, 12:15, 8:12)

Николаев: Тонченко (6 + 5 передач), Мусиенко (2), Онуфриев (7 + 6 подборов), Носков (4 + 5 подборов – 6 потерь), Давыдюк (20 + 8 подборов) – старт; Денис Иванов (5), Аникиенко, Жуковский, Хохоник (2), Попов (11 + 5 подборов + 4 передачи – 4 потери)

Черкаськи Мавпы: Бояркин (5), Кольченко (5), И. Ткаченко (5 подборов), Липовцев (6 + 6 подборов + 4 перехвата), Ш. Дэвис (8 + 9 подборов + 4 передачи – 6 потерь) – старт; Конате (15), Конев (20 + 9 подборов + 3 блок-шота), Беллфилд (4 передачи)

Счёт в серии: 0-3

Напомним, что в первой игре полуфинала "Мавпы" выиграли 91:78, а во второй - 83:54.

16 апреля во втором полуфинале "Днепр" сыграет третий матч серии против "Хиимика". Начало в 18:00.