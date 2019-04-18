Суперлига Пари-Матч: где смотреть медальные серии

Уже в ближайшую субботу, 20 апреля, стартуют заключительные серии сезона Суперлиги Пари-Матч. За "золото" национального баскетбольного первенства будут бороться "Химик" и "Киев-Баскет", а "Запорожье" и "Днепр" разыграют между собой бронзовые награды.
Решающие противостояния можно будет увидеть на телеканалах XSPORT и ObozTV, а также на сайте Федерации баскетбола Украины. Полный календарь и расписание трансляций медальных серий предлагаем вашему вниманию.
20 апреля, суббота
Матчи №1
16:00. "Запорожье" – "Днепр" (ObozTV)
18:00. "Химик" – "Киев-Баскет" (XSPORT)
ФБУ
22 апреля, понедельник
Матчи №2
18:00. "Запорожье" – "Днепр" (XSPORT)
19:00. "Химик" – "Киев-Баскет" (ObozTV)
25 апреля, четверг
Матчи №3
18:30. "Киев-Баскет" – "Химик" (XSPORT)
19:30. "Днепр" – "Запорожье" (ObozTV)
27 апреля, суббота
Матчи №4
14:00. "Днепр" – "Запорожье" (XSPORT)
16:00. "Киев-Баскет" – "Химик" (ObozTV)
Отметим, что в случае необходимости проведения пятых матчей, дата и время этих поединков будет указана дополнительно.
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