Суперлига Пари-Матч: где смотреть медальные серии

Уже в ближайшую субботу, 20 апреля, стартуют заключительные серии сезона Суперлиги Пари-Матч. За "золото" национального баскетбольного первенства будут бороться "Химик" и "Киев-Баскет", а "Запорожье" и "Днепр" разыграют между собой бронзовые награды.

Решающие противостояния можно будет увидеть на телеканалах XSPORT и ObozTV, а также на сайте Федерации баскетбола Украины. Полный календарь и расписание трансляций медальных серий предлагаем вашему вниманию.

Новости Украина подала заявку на проведение женского Евробаскета

20 апреля, суббота

Матчи №1

16:00. "Запорожье" – "Днепр" (ObozTV)

18:00. "Химик" – "Киев-Баскет" (XSPORT)

ФБУ

22 апреля, понедельник

Матчи №2

18:00. "Запорожье" – "Днепр" (XSPORT)

19:00. "Химик" – "Киев-Баскет" (ObozTV)

25 апреля, четверг

Матчи №3

18:30. "Киев-Баскет" – "Химик" (XSPORT)

19:30. "Днепр" – "Запорожье" (ObozTV)

27 апреля, суббота

Матчи №4

14:00. "Днепр" – "Запорожье" (XSPORT)

16:00. "Киев-Баскет" – "Химик" (ObozTV)

Отметим, что в случае необходимости проведения пятых матчей, дата и время этих поединков будет указана дополнительно.

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