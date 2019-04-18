МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости баскетбола

Суперлига Пари-Матч: где смотреть медальные серии

733Читать материал на украинском

Уже в ближайшую субботу, 20 апреля, стартуют заключительные серии сезона Суперлиги Пари-Матч. За "золото" национального баскетбольного первенства будут бороться "Химик" и "Киев-Баскет", а "Запорожье" и "Днепр" разыграют между собой бронзовые награды.

Решающие противостояния можно будет увидеть на телеканалах XSPORT и ObozTV, а также на сайте Федерации баскетбола Украины. Полный календарь и расписание трансляций медальных серий предлагаем вашему вниманию.

Новости
Украина подала заявку на проведение женского Евробаскета

20 апреля, суббота

Матчи №1

16:00. "Запорожье" – "Днепр" (ObozTV)

18:00. "Химик" – "Киев-Баскет" (XSPORT)

Суперлига Пари-Матч: где смотреть медальные серии

ФБУ

22 апреля, понедельник

Матчи №2

18:00. "Запорожье" – "Днепр" (XSPORT)

19:00. "Химик" – "Киев-Баскет" (ObozTV)

25 апреля, четверг

Матчи №3

18:30. "Киев-Баскет" – "Химик" (XSPORT)

19:30. "Днепр" – "Запорожье" (ObozTV)

Суперлига Пари-Матч: где смотреть медальные серии

27 апреля, суббота

Матчи №4

14:00. "Днепр" – "Запорожье" (XSPORT)

16:00. "Киев-Баскет" – "Химик" (ObozTV)

Отметим, что в случае необходимости проведения пятых матчей, дата и время этих поединков будет указана дополнительно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове разгорелся громкий скандал вокруг строительства спорткомплекса.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Суперлига" на OBOZREVATEL.

Тема
Суперлига
Теги
БК ХимикКиев-БаскетБК ДнепрБК Запорожье
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Keating Pamela
Keating Pamela
Google заплатив за кожну роботу в Інтернеті від 20000 до 30000 доларів на місяць. Моя молодша сестра була без роботи протягом двох місяців, а попередній місяць її чек склав $ 27583, працюючи вдома за 2 г0динии рoбoти, a зарoбітoк мoже бути ще більшим час ... перевірте більше тут ....... >>>>>>>>>> w­w­w­.­W­e­b­J­o­b­9­8­.­C­o­m
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения