Сборную Украины 3х3 "убили" судьи на Европейских играх

На Европейских играх в матче баскетбольного турнира 3х3 между Украиной и Эстонией произошло показательное "убийство" нашей команды со стороны итальянского и швейцарского арбитров.

"Все складывалось в пользу украинок, которые уверенно лидировали 16:10. Затем эстонки на последней минуте, за откровенно предвзятого к нам судейства, не только сравняли счет, но и вышли вперед. Более того, при равном счете 17:17 нам не засчитали очко, мотивируя тем, что закончилось время на атаку. Потим арбитры зафиксировали у наших игроков очень и очень противоречивые фолы, которые пробивались. Поэтому, эстонки свое забили и выиграли матч - 20:17", - описал подробности у себя в Facebook журналист Юрий Илючек.

После финальной сирены арбитры быстро ретировались, подписав протокол матча.

"Все попытки наших официальных лиц установить справедливость ни к чему не привели, ведь такие действия арбитров невозможно официально опротестовать. Но когда последние 11 свистков рефери раздавались исключительно в пользу эстонок это вызывает определенные размышления. Если учесть, что и вчера в нашей игре с россиянами судейские решения также чаще были в пользу конкурентов, то, возможно, это только мое мнение, украинские команды просто не хотели видеть в плей-офф? Ну так это выглядело со стороны. Ведь, как и ребята, украинские баскетболистки не прошли дальше из-за худшего, чем у Испании и Эстонии, количества заброшенных мячей", - подытожил журналист.

Игрок женской сборной Украины по баскетболу 3х3 Татьяна Юркевичус так прокомментировала матч с Эстонией.

"Игра была хорошая, игру надо было выигрывать. Мы с девочками были готовы, как морально, так и физически. Игра была жесткой, судьи очень постарались сделать нам ее такой. Все мы видели, особенно со стороны, что у Эстонии были фолы, на которые судьи просто закрывали глаза. Судейские ошибки бывают часто, и все мы понимаем, что именно сейчас они их признать не могут, потому что это удар по их авторитету и компетентности. Игру уже не переиграть, результат есть результат. Все наши игроки выкладывались на полную, работали на победу, но уже, что есть – то есть, никто результат менять не будет", - цитирует Татьяну XSPORT.

Новости Украина проиграла в четвертьфинале ЧМ по баскетболу 3х3

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в первый игровой день Европейских игр завоевала три золотых медали в дзюдо и самбо.

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