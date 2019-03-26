Стресс для фаворитов: в Суперлиге Пари-Матч стартует плей-офф

Во вторник, 26 марта, в чемпионате Украины по баскетболу двумя матчами в Запорожье и Киеве стартует плей-офф в Суперлиге Пари-Матч.

Красок первому раунду добавляет его формат, который оставляет отличные шансы номинальным аутсайдерам на неожиданный результат. Впрочем, в сезоне, когда худшая команда лиги выиграла 9 раз, а лучшая — всего на 10 больше, интрига нам гарантирована с любым форматом.

(1) БК "ЗАПОРОЖЬЕ" — (8) "ЧЕРКАСЬКИ МАВПЫ"

РАСПИСАНИЕ

26 марта. Запорожье (18:30 — трансляция X-Sport) 29 марта. Черкассы (18:30 — трансляция X-Sport) 2 апреля (при необходимости). Запорожье (18:30)

С ЧЕМ ПОДХОДЯТ К ПЛЕЙ-ОФФ

"Запорожье" влетает в пост-сезон на крыльях исторического достижения в регулярном сезоне. Даже в золотые годы Ферро, команде из города сталеваров не удавалось выиграть регулярный сезон — и этого уж точно никто не ждал от этой версии запорожской команды. Сейчас успех необходимо закрепить проходом как минимум одного раунда плей-офф. Сдержанный оптимизм, который присутствовал в лагере "бело-зеленых" весь сезон, потихоньку начинает превращаться в большой. И все же, осознание того, что двумя-тремя матчами можно легко перечеркнуть весь проделанный путь, присутствует.

Суперлига Пари-Матч ФБУ

У действующих чемпионов ситуация диаметрально противоположная — тем же количеством матчей они могут полностью перевернуть представление о своем сезоне. Сезоне, который однозначно провален на данный момент. В сотый раз говорить о причинах неудач Мавп мы не будем, но сейчас в Черкассах понимают, что система розыгрыша плей-офф дает золотой шанс на корректировку ситуации. Но есть ли у "Мавп" ресурс, чтобы этим шансом воспользоваться? От ответа на этот вопрос и будет зависеть исход серии для черкасчан.

СЛОВО ФАВОРИТА

Запорожье, мало того, что выиграл регулярный сезон, так еще и показывает баскетбол, который мгновенно возвращает местных болельщиков к лучшим образцам всеми любимой команды Кирилла Большакова. Перед сезоном мало кто ожидал, что Валерий Плеханов поставит команде настолько агрессивную и скоростную игру, но эта идея сработала. Соответственно, не будет преувеличением сказать: "Мавпы" сыграют против лучшей атаки в Украине на данный момент. Атаки максимально разнообразной, где угроза исходит от каждого игрока и исходит минимум на четвертой передаче.

У "Запорожья" есть три явных лидера, каждый из которых способен полностью взять игру под свой контроль и доминировать на длинных отрезках, и неплохие шутеры в подмогу. К тому же, Трент, Хилл и Холтон после нового года отлично проявили себя и как игроки, способные попросту жить на линии штрафных — это крайне важно в плей-офф. Справиться с этим набором качеств команде, пропускающей 89 очков за игру, будет очень непросто.

Суперлига Пари-Матч ФБУ

АРГУМЕНТ АУТСАЙДЕРА

Однако неспроста все опасались и продолжают опасаться "Мавп". "За" команду Максима Михельсона, в первую очередь, говорит то самое сердце чемпиона. Год назад Мавпам удалось перевернуть ход не самого яркого сезона и накатить на финиш так, что все остальные конкуренты остались на обочине. В этом сезоне мы постоянно ждали этого самого щелчка от черкасчан, какие-то моменты внушали оптимизм, однако переключения тумблера так и не случилось. Пока? Кольченко, Янг, Отверченко, Коукли и другие — все они более чем способны включиться в нужный момент и сделать жизнь соперника максимально неприятной.

РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР

И все же, на старте серия находится в руках "Запорожья". Именно от способности команды Плеханова сыграть с позиции силы и будет зависеть ее исход. В этом контексте, победа над Химиком, добытая в пятницу, должна давать поклонникам "бело-зеленых" более чем внушительный оптимизм — в непростой момент запорожцы переломили ход встречи и добились положительного результата. В плей-офф этот навык имеет ключевое значение, особенно в коротких сериях, когда права на ошибку нет с первой же секунды. "Запорожью" важно качественно делать свою работу и контролировать эмоции.

Если смотреть на кадровую ситуацию, то для команды Плеханова ключевым фактором станет здоровье Майкла Холтона. Стартовый плеймейкер не тренировался 10 дней до матча с Одессой, но сыграл "через не могу" и против одесситов, и против Химика. Без Холтона атака Запорожья сразу же теряет в остроте, а главное — в качестве и хладнокровии, посему болельщики запорожцев должны в прямом смысле молиться за здоровье своего ключевого игрока.

Суперлига Пари-Матч ФБУ

Для "Мавп" ключевым фактором станет способность качественно защищаться на отрезках игр. Очевидно, что серия будет результативной, но для "Черкасс" важно держать баланс и тормозить соперника хотя бы на коротких отрезках, сбивая ему атакующий ритм. Моментами на финише регулярки у "Мавп" проскакивала та защита, к которой Максим Михельсон стремился по ходу всего сезона. Но лишь моментами и против команд, чей атакующий талант все же уступает запорожскому. Здесь чемпионам страны очевидно помог бы Владимир Конев, но его возвращение, судя по всему, откладывается. Значит, придется искать резервы внутри команды и надеяться на исполнительность игроков основной ротации.

ЦИФРА

508 — сумма очков, набранных Маликом Трентом за сезон. По этой показателю защитник Запорожья лидирует в Суперлиге. Интересно, что в этой серии сыграют 5 из 6 лидеров чемпионата по суммарному набору очков: помимо Трента, это Хилл (479), Кольченко (477), Холтон (477) и Янг (452), отстающий от Мориса Крика из Киев-Баскета на 2 очка.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Редкая серия "1-8", где каждой из команд есть, что терять. Никто не заберет у Мавп прошлогодний титул, но так низко действующие чемпионы в истории украинского баскетбола еще не падали. Однако плей-офф дает шанс начать с чистого листа. Запорожью не хочется терять столь мощный сезон и отлично сыгравшуюся команду, которая, как видится, реально способна пошуметь в апреле. Как ни странно, именно в паре лучшей и худшей команд регулярки интриги на старте — больше всего. Однако, при всем уважении к Мавпам и их статусу, команде Михельсона нужно будет сделать огромный прыжок во многих игровых аспектах, чтобы выиграть эту серию. А реальных предпосылок для этого прыжка в последние три недели мы так и не увидели.

Суперлига Пари-Матч ФБУ

(4) "КИЕВ-БАСКЕТ" — (5) МБК "НИКОЛАЕВ"

РАСПИСАНИЕ

26 марта. Киев (19:00, Дворец Спорта - трансляция OBOZ-TV) 29 марта. Николаев (19:00 - трансляция OBOZ-TV) 2 апреля (при необходимости). Киев

С ЧЕМ ПОДХОДЯТ К ПЛЕЙ-ОФФ

"Киев-Баскет" весь прошел в не самом стабильном формате и остается едва ли не самой загадочной командой лиги. Командой, которая может загнать Днепр в угол дважды за две недели, а затем проиграть "Политехнику" в максимально серых тонах. Поэтому статус киевлян в чемпионате максимально неопределенный: с одной стороны, команду откровенно побаиваются (то ли из-за фигуры Евгения Мурзина, то ли с учетом более чем качественного ростера), а с другой начинают ловить себя на мысли, что бояться, по большому счету, и нечего. В этом и плюс, и минус для киевлян на входе в финишный отрезок сезона.

Суперлига Пари-Матч ФБУ

Если бы плей-офф стартовал две недели назад, то Николаев входил бы в пост-сезон в максимально удачный момент. Две победы над "Черкаськими Мавпами" и успех в игре с "Киев-Баскетом" потихоньку убеждали, что Виталий Черний таки нашел необходимую формулу успеха для своей команды. И здесь случается обидное поражение от тех же "Мавп", фактически убивающее шансы на четвертое место, а затем завершает сезон с травмой пальца Алексей Онуфриев. Чернию приходится перестраивать схему на ходу и два оставшихся матча регулярки команда тратит именно на это, проигрывая двум географическим соседям, причем проигрывая с запасом. Позитивная волна заканчивается, впереди — неопределенность и необходимость делать если не подвиг, то что-то близкое к этому.

СЛОВО ФАВОРИТА

При всей неровности игрового цикла, "Киев-Баскет", как видится, обладает более цельным и сбалансированным составом. Латкович, Крутоус, Сандул, Петров, Луценко — плотный костяк с большим опытом подобных матчей. Американские легионеры — Крик и Нванкво — в качестве больших джокеров, способных качнуть чашу весов в любой игре самостоятельно. И здорово проявивший себя блок ролевых игроков в лице Челована, Носкова и Горобченко, чья энергия однозначно пригодится киевлянам в этой серии. Да, составу киевлян где-то может не хватать гибкости, но "пол" этой команды очевидно высок, и ниже определенной планки она не просядет. Особенно если американцы будут играть как американцы, а не ролевики с дальнего угла скамейки. Сильные стороны Николаева хорошо ложатся на сильные стороны киевлян, а отсутствие Онуфриева наверняка даст Евгению Мурзину его любимую опцию — 30+ минут зонной защиты. Шутерами необходимо уровня, чтобы наверняка завалить эту "зону", Николаев не обладает.

Суперлига Пари-Матч ФБУ

АРГУМЕНТ АУТСАЙДЕРА

Однако списывать "корабелов" со счетов не стоит. Во-первых, короткая серия, и уж кому как не Николаеву знать, что в них бывает всякое. Во-вторых, коллективное усилие — да, под рукой у Черния нет игроков калибра Крутоуса или Крика, но за счет слаженности и самоотдачи Корабелы вполне могут восполнить дефицит класса. В-третьих, фактор Алексея Адедирана, который провел очень мощный март и вполне способен на еще один рывок против не самых стабильных оппонентов из Киева. Да, травма Онуфриева вынуждает тренерский штаб вносить существенные корректировки как в ротацию, так и в игровую модель, но кто знает, каким будет этот перестроенный Николаев? Возможно, куда более бегущим, возможно, тягучим до предела. И любой из этих вариантов в теории способен удивить соперника. А времени на ответ в короткой серии мало, критически мало.

РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР

Преимущество своего поля — всегда решающий фактор, когда имеешь дело с Николаевом. В стенах "Надежды" "корабелы" способны творить настоящие чудеса, что не раз случалось в этом сезоне. Здесь стоит упомянуть перенос первого матча во Дворец Спорта, что несколько нивелирует преимущество своего поля для Киева, но, как видится, здесь куда важнее увести серию подальше от Николаева. Один этот момент увеличивает шансы "Киев-Баскета" на проход в разы.

Суперлига Пари-Матч ФБУ

ЦИФРА

3,64 — подбора на чужом щите делает бигмэн Николаева Алексей Адедиран. Это лучший показатель в лиге, превышающий аналогичные у Делвана Грэма, Киндалла Хилла и Кирилла Фесенко. В общем выражении, Адедиран сделал на 28 подборов на чужом щите больше, чем Хилл, и на 39 больше, чем Грэм.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

"Киев-Баскет" подходит к серии фаворитом, но эта та серия "4-5", где любой ее победитель удивит не слишком (здесь наши мнения с букмекерами расходятся категорически). За плечами Корабелов еще прошлогодний опыт низложения более высокого посева из Киева в короткой серии, да и команда в этом году у Виталия Черния получше, чем год назад. И все же, отсутствие преимущества своего поля — слишком большой фактор, чтобы не обращать на него внимания. Особенно в ситуации, когда Николаеву нужно максимизировать все усилия, чтобы нивелировать разницу в индивидуальном классе и отсутствие ключевой опции в нападении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация баскетбола Украины исключила из исполкома организации двукратного чемпиона НБА Станислава Медведенко, который призывал молодых игроков покидать страну.

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