Стартовала баскетбольная Суперлига Пари-Матч

Матчем действующего обладателя Кубка и Суперкубка Украины "Днепра" с новичком элитного дивизиона "Харьковскими Соколами" стартовал чемпионат Украины по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч.

Поединок прошел в Днепре и завершился разгромной победой 95:57.

Начало встречи шокировало хозяев. Дерзкие харьковчане с первых секунд захватили инициативу, лидируя по ходу первой четверти. В маленьком перерыве Денис Журавлев нашел нужные слова для своих подопечных и ситуация на паркете кардинально поменялась.

Мощная игра центровых днепрян и точные трехочковые не оставили шансов оппонентам. Если во второй и третьей четвертях "Соколы" еще сопротивлялись, то четвертый отрезок завершился фирменным разгромом.

"Днепр" — "Харьковские Соколы" 95:57 (19:13, 20:16, 28:19, 28:9)

Днепр: Дугат (15 + 3 перехвата), Закурдаев (10), Глебов (7), Тимофеенко (9 + 3 перехвата), Фесенко (2) — старт; Чумаков (7), Шундель (12 + 5 подборов + 5 передач), Санон (17), Корниенко (8 + 5 подборов), Сизов (5), Бондарчук (3), Дубоненко.

Соколы: Бояркин (11 + 5 передач + 6 потерь), Джексон (14 + 6 потерь), Жалис (8), Липовцев (0 + 3 подбора), Тиг (11 + 9 подборов) — старт; Тихонов (3), Козлов (4), Тарасенко (4 + 4 подбора), Шаповалов (2), Удоденко.

24 сентября президент Федерации баскетбола Украины (ФБУ) Михаил Бродский выразил уверенность в том, что в скором времени этот вид спорта сможет конкурировать по популярности в нашей стране с футболом.

Комментируя старт нового розыгрыша Суперлиги Пари-Матч, глава ФБУ отметил поддержку государством строительства новых спортивных комплексов.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!