Старт украинок в отборе на Евробаскет-2021: купить билеты

Национальная женская сборная Украины по баскетболу сыграет 17 ноября первый домашний поединок квалификации чемпионата Европы 2021 года.
В этот день наши девушки сойдутся против соперниц из Португалии. Поединок состоится в ДС "Локомотив". Начало в 18:00.
Уже можно купить билеты на матч Украина – Португалия по этой ссылке.
Напомним, сборная Украины играет в квалификационной группе с командами Португалии, Бельгии и Финляндии.
Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по баскетболу 3х3 стала вице-чемпионом мира среди мужчин.
О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!
Читайте все новости по теме "Евробаскет-2021" на OBOZREVATEL.