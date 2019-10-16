Старт украинок в отборе на Евробаскет-2021: купить билеты

Национальная женская сборная Украины по баскетболу сыграет 17 ноября первый домашний поединок квалификации чемпионата Европы 2021 года.

В этот день наши девушки сойдутся против соперниц из Португалии. Поединок состоится в ДС "Локомотив". Начало в 18:00.

Уже можно купить билеты на матч Украина – Португалия по этой ссылке.

Напомним, сборная Украины играет в квалификационной группе с командами Португалии, Бельгии и Финляндии.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по баскетболу 3х3 стала вице-чемпионом мира среди мужчин.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!