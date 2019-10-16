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16 октября • обновлено в 11:26
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Старт украинок в отборе на Евробаскет-2021: купить билеты

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Национальная женская сборная Украины по баскетболу сыграет 17 ноября первый домашний поединок квалификации чемпионата Европы 2021 года.

В этот день наши девушки сойдутся против соперниц из Португалии. Поединок состоится в ДС "Локомотив". Начало в 18:00.

Уже можно купить билеты на матч Украина – Португалия по этой ссылке.

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Сборная Украины узнала расписание матчей отбора на Евробаскет-2021

Напомним, сборная Украины играет в квалификационной группе с командами Португалии, Бельгии и Финляндии.

Старт украинок в отборе на Евробаскет-2021: купить билеты

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по баскетболу 3х3 стала вице-чемпионом мира среди мужчин.

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Тема
Евробаскет-2021
Место
Украина Харьков
Тег
женская сборная Украины по баскетболу
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