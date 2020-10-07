Старт нового сезона Суперлиги Париматч: анонс матча-открытия

В украинской Суперлиге Париматч в среду, 7 октября, состоится матч-открытие нового баскетбольного сезона.

Первыми первенство начнут в Каменском бронзовый призер минувшего розыгрыша "Прометей" и БК "Запорожье".

19:00. Каменское, СК "Прометей". "Прометей" – "Запорожье", трансляция – ObozrevatelTV, официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Обновленная команда "Прометея" с новым главным тренером Виталием Чернием на старте сезона имеет преимущество над "Запорожьем" и является одним одним из самых мощных клубов в Украине. Наставник команды из Каменского получил невероятную глубину состава как в передней, так и в задней линиях. Но в течение последних трех недель хозяева матча-открытия не провели ни одной контрольной игры из-за вспышки коронавируса.

В свою очередь запорожцы в рамках подготовки к сезону 2020/21 выиграли семь последних матчей. Валерий Плеханов получил в свое распоряжение обновленный состав и уже во время контрольных матчей доказал, что провел довольно качественную подготовку к сезону.

Оба коллектива сыграют один матч в рамках стартового игрового недели, тренеры получили достаточно времени для подготовки и имели отличную возможность сконцентрироваться именно на матче-открытии.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный киевский "Будивельник" официально вернулся в Суперлигу Париматч. Впервые с 2014 года в элите украинского баскетбола выступят сразу 11 команд.